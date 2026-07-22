Raquel convida deputados e prefeitos do PP para café da manhã em Palácio esta quinta
Segundo apuração, o convite feito aos deputados estaduais e prefeitos sem dar ciência a Eduardo da Fonte (PP) causou enorme constrangimento no partido
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Intensificando os entendimentos em busca de definição de sua chapa para o Senado, a governadora Raquel Lyra (PSD) convidou a bancada estadual do PP e prefeitos do partido para café da manhã em Palácio esta quinta-feira (23). Inicialmente, ela tinha marcado para esta quarta (22) à tarde uma conversa com o deputado federal Lula da Fonte (PP), mas adiou para esta quinta.
Este blog apurou que o convite feito aos deputados estaduais e prefeitos, sem dar ciência a Eduardo da Fonte (PP), causou enorme constrangimento no partido e ganhou contornos mais sérios quando o ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho (UNIÃO) disse, ao chegar ao almoço que homenageou o ministro André de Paula (PSD), que é o senador da chapa e que Dudu vai disputar mandato de federal.
– “Quem é ele para dizer o que vamos fazer? “ – afirmou um deputado estadual após conversar com Eduardo e Lula da Fonte. Essa mesma fonte adiantou que espera que a governadora “consiga conduzir bem esse processo pois os ânimos estão muito exaltados e isso pode não terminar bem”.
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Não se sabe qual vai ser o teor da conversa com a bancada e os prefeitos mas esta quarta um outro deputado opinou que Raquel pode ir apenas ouví-los sobre o que pensam da disputa pelo Senado sem ainda bater o martelo. “Para mim ela não fará isso sem antes conversar com Eduardo da Fonte”- pontuou.