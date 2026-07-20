Avante faz evento com Túlio, Dueire e Eduardo da Fonte e não convida Miguel Coelho
Já era esperado apoio do Avante a Túlio até porque ele filiou todo o seu grupo à legenda mas apoio explícito a Dueire e Dudu não estava contabilizado
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Além do Avante, outro partido da base de Raquel, o Podemos, apoia Miguel Coelho e trabalha em sentido contrário. Na última sexta-feira, o presidente da legenda Marcelo Gouveia levou o ex-prefeito de Petrolina para um encontro de mulheres da Assembleia de Deus, em Abreu e Lima, onde também se encontrava a governadora Raquel Lyra. Nesse evento religioso, que aconteceu durante o dia, não foram vistos Eduardo da Fonte, Fernando Dueire e Túlio Gadelha. Mas na noite da sexta, na abertura do festival Pernambuco Meu País, em Arcoverde, a governadora posou com Eduardo da Fonte e Túlio. Miguel levou falta mas no sábado à noite estava com ela em Santa Maria da Boa Vista, na Serenata da Recordação.
Raquel, João e as festas no interior
Este final de semana, além de outras agendas, a governadora Raquel Lyra e o ex-prefeito João Campos aproveitaram as festividades no interior do estado para fazer política. João esteve no Festival de Inverno de Garanhuns, cidade governada pelo prefeito do PSB, Sivaldo Albino e Raquel esteve na sexta à noite em Pesqueira, na abertura do festival “Pernambuco Meu País” e no sábado à noite participou da Serenata da Recordação, em Santa Maria da Boa Vista que há 27 anos reúne os moradores em meio ao casario histórico nas margens do Rio São Francisco para, vestidos a caráter, percorrem as ruas ao som de centenas de violas e violões cantando músicas românticas. Os prefeitos de Pesqueira e Santa Maria são da base da governadora.
PT faz Convenção
Esta segunda, na abertura do período de convenções partidárias que se estende até o dia 05 de agosto, a Federação Brasil da Esperança que uniu PT, PV e PCdoB faz sua Convenção no Hotel Jangadeiro no Recife. Está prevista a presença do que foi batizado de “time de Lula” com João Campos, Humberto e Marília que serão oficializados como candidatos da Federação, apesar do PV, presidido no estado pelo deputado federal Clodoaldo Magalhães discordar e estar apoiando a governadora Raquel Lyra.
PERGUNTA QUE NÃO QUER CALAR
Que político nesta eleição está dando ”intimidade a problema”, como dizia Eduardo Campos?