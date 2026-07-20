Avante faz evento com Túlio, Dueire e Eduardo da Fonte e não convida Miguel Coelho

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

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Já era esperado apoio do Avante a Túlio até porque ele filiou todo o seu grupo à legenda mas apoio explícito a Dueire e Dudu não estava contabilizado

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Além do Avante, outro partido da base de Raquel, o Podemos, apoia Miguel Coelho e trabalha em sentido contrário. Na última sexta-feira, o presidente da legenda Marcelo Gouveia levou o ex-prefeito de Petrolina para um encontro de mulheres da Assembleia de Deus, em Abreu e Lima, onde também se encontrava a governadora Raquel Lyra. Nesse evento religioso, que aconteceu durante o dia, não foram vistos Eduardo da Fonte, Fernando Dueire e Túlio Gadelha. Mas na noite da sexta, na abertura do festival Pernambuco Meu País, em Arcoverde, a governadora posou com Eduardo da Fonte e Túlio. Miguel levou falta mas no sábado à noite estava com ela em Santa Maria da Boa Vista, na Serenata da Recordação.

Raquel, João e as festas no interior

Este final de semana, além de outras agendas, a governadora Raquel Lyra e o ex-prefeito João Campos aproveitaram as festividades no interior do estado para fazer política. João esteve no Festival de Inverno de Garanhuns, cidade governada pelo prefeito do PSB, Sivaldo Albino e Raquel esteve na sexta à noite em Pesqueira, na abertura do festival “Pernambuco Meu País” e no sábado à noite participou da Serenata da Recordação, em Santa Maria da Boa Vista que há 27 anos reúne os moradores em meio ao casario histórico nas margens do Rio São Francisco para, vestidos a caráter, percorrem as ruas ao som de centenas de violas e violões cantando músicas românticas. Os prefeitos de Pesqueira e Santa Maria são da base da governadora.

PT faz Convenção

Esta segunda, na abertura do período de convenções partidárias que se estende até o dia 05 de agosto, a Federação Brasil da Esperança que uniu PT, PV e PCdoB faz sua Convenção no Hotel Jangadeiro no Recife. Está prevista a presença do que foi batizado de “time de Lula” com João Campos, Humberto e Marília que serão oficializados como candidatos da Federação, apesar do PV, presidido no estado pelo deputado federal Clodoaldo Magalhães discordar e estar apoiando a governadora Raquel Lyra.

PERGUNTA QUE NÃO QUER CALAR



Que político nesta eleição está dando ”intimidade a problema”, como dizia Eduardo Campos?