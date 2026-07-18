Único pré-candidato ao Senado definido por Raquel, Túlio Gadelha entra pra valer na disputa

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Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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O deputado federal Túlio Gadelha, único nome definido para o Senado no palanque da governadora Raquel Lyra, iniciou esta sexta-feira na Internet sua pré-campanha com fotos ao lado da governadora e do presidente Lula e este sábado recebe apoio formal do Partido Avante, que faz parte da base de apoio da governadora e é comandado no estado pelo deputado federal Waldemar Oliveira e pelo ex-deputado estadual Sebastião Oliveira.



Segundo Waldemar, Túlio se entendeu com o Avante tão logo se filiou ao PSD da governadora Raquel Lyra e “tem todo apoio do partido na sua campanha para o Senado”. Foi o Avante a legenda que Túlio escolheu na base da governadora para engajar os pré-candidatos a deputado estadual e federal de seu grupo, entre eles Maurício Rands, que foi do PT, e deseja voltar à Câmara Federal este ano.



O evento será realizado pela manhã no centro de convenções do Novo Hotel, no bairro do Recife e estarão presentes os pré-candidatos a mandatos proporcionais do partido que são oriundos da Região Metropolitana. Apesar do encontro deste sábado, o Avante vai fazer sua Convenção no dia 28.



Até agora Túlio Gadelha vinha participando de eventos ao lado da governadora Raquel Lyra e de outros pré-candidatos como o senador Fernando Dueire, Miguel Coelho e Eduardo da Fonte. A primeira agenda que faz por iniciativa própria e do Avante será hoje. Mas esta quinta-feira ele se encontrava na missa da festa de Nossa Senhora do Carmo ao lado da governadora, da vice Priscila Krause e dos pré-candidatos Eduardo da Fonte e Miguel. Fernando Dueire não compareceu porque estava com agenda em São Paulo.

Miguel em voo solo

Quem também apareceu sozinho em um evento esta sexta-feira foi Miguel Coelho. Apoiado pelo Podemos, outro partido da base da governadora, ele foi a um encontro com mulheres evangélicas da Assembleia de Deus, em Abreu e Lima, ao qual compareceram também a governadora Raquel Lyra, Priscila e o presidente estadual do partido, Marcelo Gouveia.

Eduardo da Fonte



Já o deputado federal Eduardo da Fonte, do PP, e presidente da Federação União Progressista esteve em agenda esta sexta no município de Moreno no evento Papo que Transforma que reuniu lideranças da região Metropolitana. Organizado pelo prefeito Edmilson Cupertino e pelo pré-candidato a deputado estadual Thierry Cupertino o encontro contou ainda com as presenças do presidente da Amupe, Pedro Freitas, prefeito de Aliança, do prefeito de Toritama, Sérgio Colin, e de pré-candidatos a deputados federais e estaduais do PP na RMR.

PERGUNTA QUE NÃO QUER CALAR

A partir de agora os pré-candidatos ao Senado de Raquel vão atuar separadamente?