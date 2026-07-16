Em meio a tensões por uma definição, Eduardo da Fonte e Miguel Coelho jogam suas cartas

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A demora por definição sobre a chapa, além de ter elevado às alturas a discussão sobre os "senadores de Raquel" tem aumentado a pressão nos bastidores

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– “Estou tranquilo”, disse esta quarta-feira a um interlocutor o deputado federal Eduardo da Fonte, sobre as especulações que ganharam o mundo político à respeito da possibilidade da governadora Raquel Lyra já ter definido o ex-prefeito Miguel Coelho e o deputado federal Túlio Gadelha como seus candidatos na disputa pelo Senado.

Mesmo posicionamento não tiveram deputados estaduais do seu próprio partido, o PP, que aproveitaram a ida ao Palácio para resolver pendências em suas bases e afirmaram depois ter ouvido na sede do Governo que a informação não teria procedência.

Eduardo da Fonte citou à mesma fonte o motivo de sua tranquilidade: o fato de ter o comando da Federação União Progressista cuja executiva estadual definiu, pelo voto, que ele é o candidato ao Senado do colegiado, o que foi, segundo ele, corroborado pelos dirigentes nacionais Ciro Nogueira(PP) e Antonio Rueda (União Brasil) em dois encontros, um presencial e outro por videoconferência, com a governadora Raquel Lyra e adiantou:“a governadora está acompanhando tudo e vamos aguardar o encaminhamento e a oficialização que ela vai fazer no momento oportuno”.

Ele enfrenta em sua luta pela vaga do Senado na chapa de Raquel Lyra, o ex-prefeito Miguel Coelho que tem trabalhado na surdina por sua indicação, apesar de não ter o comando da Federação, e esta mesma quarta, em seu instagram, publicou uma foto sua acompanhada de uma palavra enigmática: “começou”.

Miguel tem usado o poder de pressão sobre a governadora junto da qual percorreu todo o estado durante dois meses falando como pré-candidato ao Senado, sem ser molestado, enquanto Eduardo usava nos bastidores suas armas de dirigente da Federação só indo a campo quando a criação do colegiado foi homologada pelo TSE no final de março, confirmando-o como comandante da secção pernambucana.

Os bastidores

A demora por uma definição sobre a chapa, além de ter elevado às alturas a discussão sobre os “senadores de Raquel” tem aumentado a pressão nos bastidores à medida que se aproxima a data da Convenção da governadora marcada para o dia 02 de agosto. De concreto existe a manifestação dela no encontro em Brasília com Ciro Nogueira e Antonio Rueda, divulgado por este blog, quando disse que sua preferência para o Senado era Miguel Coelho porque já tinha se comprometido anteriormente com ele. Na mesma reunião Ciro defendeu o nome de Eduardo da Fonte, que já tinha sido escolhido pela executiva estadual, e disse que a escolha caberia à Federação.

O encontro com Miguel

No sábado passado, depois de receber Eduardo da Fonte e ouvir do mesmo que não abriria mão da indicação do seu nome já feita pela executiva estadual, a governadora encontrou-se com Miguel Coelho, que não foi para a reunião Brasília, onde estava presente seu irmão, o deputado federal Fernando Filho, e ouviu do mesmo a informação de que também não abriria mão de sua postulação, mesmo não tendo o respaldo da executiva. No encontro ele insistiu que a prerrogativa de montar a chapa era dela e pediu que a mesma voltasse a negociar com Ciro e Rueda.

Federação na jogada

Sem acordo, a governadora solicitou por videoconferência esta segunda-feira a Ciro e Rueda um entendimento com Eduardo e Miguel e uma solução o mais rápido possível da situação. Também ficou acertado que a Federação enviaria uma nota oficial confirmando o apoio à reeleição dela o que até o momento não aconteceu porque não houve consenso sobre o texto e Eduardo argumentou que já tinha garantido isso à própria Raquel quando os dois se encontraram. Durma-se com um barulho desse….

Convenções

Começa na próxima segunda-feira dia 20 a temporada de Convenções para homologação dos candidatos a governador, senador e deputados federais e estaduais nas eleições deste ano. No mesmo dia farão suas convenções a Federação Brasil da Esperança, que une PT, PV e PCdoB e que oficializará o apoio ao pré-candidato a governador João Campos e o partido Podemos que oficializará o apoio à reeleição da governadora Raquel Lyra. No dia 21 será a vez do Republicanos, que está com João e do Partido Novo, que apóia a governadora. O MDB faz seu encontro dia 25. A Convenção de João Campos será dia 1.o de agosto no Clube Internacional e a da governadora Raquel Lyra dia 2 de agosto no Clube Português.

PERGUNTA QUE NÃO QUER CALAR

O impasse na Federação União Progressista vai até o dia 02 de agosto ?