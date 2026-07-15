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Escolha do candidato ao Senado da União Progressista subiu no telhado e pode demorar

Imaginava-se que o martelo seria batido antes do final desta semana com anúncio do escolhido pelo colegiado para ocupar a vaga destinada à Federação

Por TEREZINHA NUNES Publicado em 15/07/2026 às 8:20
O deputado Federal Eduardo da Fonte, a governadora Raquel Lyra e o ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho
O deputado Federal Eduardo da Fonte, a governadora Raquel Lyra e o ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho - Reprodução Blog Dellas

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Após encontros da governadora Raquel Lyra, em momentos diferentes, com o deputado federal Eduardo da Fonte e o ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, no último sábado, e uma conversa que ela teve, por videoconferência, esta segunda-feira com os dirigentes nacionais da Federação União Progressista, o senador Ciro Nogueira , do PP, e Antonio Rueda, do União Brasil, imaginava-se que o martelo seria batido antes do final desta semana com o anúncio do escolhido pelo colegiado para ocupar a vaga destinada à Federação na chapa da governadora. O esforço, no entanto, até agora, foi em vão.

Embora todos apregoem que o objetivo é um consenso em torno do assunto, isso está longe de acontecer. Nem mesmo uma nota da direção nacional de ratificação do apoio à reeleição da governadora que Ciro e Rueda se prontificaram a assinar e divulgar esta terça-feira ficou pronta a tempo porque não houve entendimento entre as partes sobre o texto. E se um simples apoio está difícil de oficializar, mesmo que a nível estadual tanto Eduardo como Miguel já tenham se pronunciado de forma favorável, imagine-se quando a escolha tiver que ser feita entre os dois pretendentes?

Como dirigente estadual da Federação, Eduardo da Fonte continua sustentando que é impossível derrubar a escolha do seu nome já feita pela executiva estadual. Já Miguel Coelho insiste em entrevistas e nas redes sociais que a sua pretensão é legítima e que vai lutar até o fim para sair vencedor da peleja, nem que seja como candidato avulso. Para ser candidato avulso, no entanto, ele precisaria que a Federação não apoiasse formalmente um candidato a governador e é isso que a governadora deseja para ter garantido um tempo de propaganda no Rádio e TV semelhante ao que já conseguiu seu principal adversário, o ex-prefeito João Campos.

PL aguarda Flávio

O presidente estadual do PL, Anderson Ferreira, disse que vai se encontrar com o pré-candidato a presidente pela legenda, senador Flávio Bolsonaro, em Brasília, para marcar a convenção do partido que vai oficializar as candidaturas a senador de Sílvio Nascimento e a deputados federal e estadual. O evento seria na semana passada, mas Flávio ficou mais um dia na visita que fez aos Estados Unidos e não conseguiu chegar a tempo. Em vídeo na ocasião ele se desculpou com os filiados pernambucanos e se comprometeu a marcar outra data para estar no estado.

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Faltas no Congresso

Embora o Congresso esteja funcionando – o recesso começa oficialmente no dia 18 e se estende até o dia 31 - quase todos os senadores e deputados federais pernambucanos continuam no estado, entre a capital e o interior, visitando suas bases e fazendo os últimos
acertos tendo em vista as convenções partidárias que têm início na próxima semana. Votações de projetos tem sido online. Só os senadores e deputados que fazem parte de comissões são obrigados a ir a Brasília nesse período, mas no sistema de bate e volta. Viajam cedinho e voltam no final da tarde ou à noite.

PERGUNTA QUE NÃO QUER CALAR

Flávio Bolsonaro ainda vai ter tempo de vir a Pernambuco este mês ou vai deixar a visita para o período de campanha?



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