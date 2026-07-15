Escolha do candidato ao Senado da União Progressista subiu no telhado e pode demorar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Imaginava-se que o martelo seria batido antes do final desta semana com anúncio do escolhido pelo colegiado para ocupar a vaga destinada à Federação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google



Após encontros da governadora Raquel Lyra, em momentos diferentes, com o deputado federal Eduardo da Fonte e o ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, no último sábado, e uma conversa que ela teve, por videoconferência, esta segunda-feira com os dirigentes nacionais da Federação União Progressista, o senador Ciro Nogueira , do PP, e Antonio Rueda, do União Brasil, imaginava-se que o martelo seria batido antes do final desta semana com o anúncio do escolhido pelo colegiado para ocupar a vaga destinada à Federação na chapa da governadora. O esforço, no entanto, até agora, foi em vão.



Embora todos apregoem que o objetivo é um consenso em torno do assunto, isso está longe de acontecer. Nem mesmo uma nota da direção nacional de ratificação do apoio à reeleição da governadora que Ciro e Rueda se prontificaram a assinar e divulgar esta terça-feira ficou pronta a tempo porque não houve entendimento entre as partes sobre o texto. E se um simples apoio está difícil de oficializar, mesmo que a nível estadual tanto Eduardo como Miguel já tenham se pronunciado de forma favorável, imagine-se quando a escolha tiver que ser feita entre os dois pretendentes?



Como dirigente estadual da Federação, Eduardo da Fonte continua sustentando que é impossível derrubar a escolha do seu nome já feita pela executiva estadual. Já Miguel Coelho insiste em entrevistas e nas redes sociais que a sua pretensão é legítima e que vai lutar até o fim para sair vencedor da peleja, nem que seja como candidato avulso. Para ser candidato avulso, no entanto, ele precisaria que a Federação não apoiasse formalmente um candidato a governador e é isso que a governadora deseja para ter garantido um tempo de propaganda no Rádio e TV semelhante ao que já conseguiu seu principal adversário, o ex-prefeito João Campos.

PL aguarda Flávio



O presidente estadual do PL, Anderson Ferreira, disse que vai se encontrar com o pré-candidato a presidente pela legenda, senador Flávio Bolsonaro, em Brasília, para marcar a convenção do partido que vai oficializar as candidaturas a senador de Sílvio Nascimento e a deputados federal e estadual. O evento seria na semana passada, mas Flávio ficou mais um dia na visita que fez aos Estados Unidos e não conseguiu chegar a tempo. Em vídeo na ocasião ele se desculpou com os filiados pernambucanos e se comprometeu a marcar outra data para estar no estado.

Faltas no Congresso

Embora o Congresso esteja funcionando – o recesso começa oficialmente no dia 18 e se estende até o dia 31 - quase todos os senadores e deputados federais pernambucanos continuam no estado, entre a capital e o interior, visitando suas bases e fazendo os últimos

acertos tendo em vista as convenções partidárias que têm início na próxima semana. Votações de projetos tem sido online. Só os senadores e deputados que fazem parte de comissões são obrigados a ir a Brasília nesse período, mas no sistema de bate e volta. Viajam cedinho e voltam no final da tarde ou à noite.

PERGUNTA QUE NÃO QUER CALAR



Flávio Bolsonaro ainda vai ter tempo de vir a Pernambuco este mês ou vai deixar a visita para o período de campanha?





