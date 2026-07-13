Humberto conquista mais de 60 prefeitos raquelistas e limita ação dos nomes da chapa da governadora

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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O senador Humberto Costa confessou recentemente a lideranças do PT que já conseguiu o apoio de mais de 60 prefeitos leais à governadora Raquel Lyra. Essa informação acendeu uma luz amarela entre os pré-candidatos que aguardam a oficialização da chapa da governadora para cair em campo e tentar recuperar o tempo perdido para os pré-candidatos do ex-prefeito João Campos que foram anunciados e começaram a arregimentar apoios há quase quatro meses.



Embora o assunto não tenha sido comentado oficialmente, nos bastidores políticos já se fala da ansiedade que tomou conta dos nomes citados mas ainda não confirmados pela governadora. Eles temem que não haja tempo para alcançar todos os recantos do estado onde os prefeitos são fundamentais para casar o voto de Raquel Lyra com os seus senadores. Humberto correu por fora e, na condição de senador, amarrou apoios com a justificativa de que estava apenas pedindo um dos dois votos para o Senado. Além disso, falou da possibilidade do presidente Lula vencer a eleição dando-lhe as credenciais para atuar mais em todo o estado.



“-Estamos atrasados mas a governadora tem força suficiente para mudar muita coisa”- afirmou a este blog um desses pré-candidatos que justifica seu posicionamento com a história política do estado onde governadores bem avaliados, como lembrou recentemente no programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal, o cientista político Adriano Oliveira, costumam eleger seus dois senadores.



Este ano, no entanto, desde que foi iniciado o processo eleitoral com dois nomes muito fortes como a governadora e o ex-prefeito, que pessoas entendidas de política e do voto no estado passaram a apostar na possibilidade de Raquel eleger um senador e João Campos o outro. Na lógica desses observadores, um senador seria de esquerda e o outro de centro com o poder de conquistar votos da direita que tem dois pré-candidatos, um do Novo e o outro do PL, que ainda não passaram pelo teste da urna em campanhas majoritárias.

Receio de Humberto

Ao mesmo tempo em que comemora as conquistas que vem obtendo na base de apoio municipal da governadora Raquel Lyra, o senador Humberto Costa teme o que virá. Tem solicitado apoio de amigos comuns para fazer um meio de campo no sentido de conseguir que a governadora seja compreensiva liberando pelo menos parte dos prefeitos que já conquistou para continuar o apoiando. A ver.

Conversa com Miguel

A governadora Raquel Lyra, que se reuniu com os deputados Eduardo e Lula da Fonte este sábado aos quais comunicou sua decisão de deixar que a Federação União Progressista defina a nível nacional qual o nome que a representará em sua chapa, teve também um encontro em separado com o ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho para tratar do mesmo assunto. A interlocutores ela afirmou que não se sentia à vontade para resolver a situação e que aguarda uma solução o mais rápido possível.

Na estrada

Enquanto a governadora ainda está cuidando da montagem de sua chapa, o ex-prefeito João Campos tem andando por todo o estado fazendo escutas e recebendo apoios da oposição aos prefeitos que já declararam voto em Raquel. Este domingo postou em seu instagram a ida para Tacaimbó e Pesqueira. No vídeo aparece no automóvel, ao lado da esposa Tábata Amaral, saboreando uma quentinha.

PERGUNTA QUE NÃO QUER CALAR

Com quantos prefeitos fiéis a Raquel Humberto vai poder contar até o dia da eleição?