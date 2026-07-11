Raquel recebe Eduardo da Fonte este sábado e tenta fechar sua chapa para o Senado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

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Um dia depois de ter reunido em Águas Belas esta sexta-feira deputados, prefeitos e filiados ao PP em mais um encontro destinado a fortalecê-lo na disputa pelo Senado, o deputado federal Eduardo da Fonte, presidente da Federação União Progressista em Pernambuco, participa este sábado do segundo encontro com a governadora nos últimos três dias – o primeiro aconteceu esta quinta-feira – na tentativa de definir a participação da Federação na chapa da governadora numa das vagas para o Senado.



Pode até acontecer alguma surpresa nesta reunião mas ontem Eduardo disse em Águas Belas a deputados do PP que vai reiterar a decisão tomada pela executiva estadual do colegiado e referendada pela direção nacional que o escolheu como o representante da Federação na disputa pelo Senado e voltou a falar que não acontecendo isso – o outro pretendente é o ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, o grupo ficará independente na eleição. Isso redundará em prejuízo para a governadora que ficará com o tempo de propaganda no Rádio e TV muito inferior ao de João Campos.



Na conversa da quinta-feira que durou mais de uma hora o deputado disse a Raquel, segundo apurou este blog, que a independência não significa que os deputados serão obrigados a afastar do palanque da governadora. Eles apenas não poderão pedir votos para ela na mídia tradicional. Ontem havia expectativa no próprio Palácio sobre a possibilidade de Miguel e Eduardo se encontrarem esta sexta, mas isso não aconteceu pois o encontro em Águas Belas durou o dia todo. O deputado federal Fernando Filho, irmão de Miguel, teria telefonado para ele, mas não obteve êxito.



“- A governadora já disse que há a vaga, mas cabe à Federação se entender e apresentar um nome só, de consenso” – afirmou uma fonte próxima a Raquel, explicando que não cabe a ela resolver esta questão.

Novo apoia

O Partido Novo escolheu a rua do Bom Jesus, no Recife Antigo, para declarar apoio à governadora Raquel Lyra esta sexta. O ato foi descontraído e reproduzido nas redes sociais. A principal estrela da legenda, o vereador do Recife Eduardo Moura, fez uma fala que postou em seu instagram afirmando: “sempre estive com Raquel em meu coração, mas agora estou com ela na política”. Elogiou a gestão da governadora que estava ao lado da vice Priscila Krause e prometeu “aos 8% dos eleitores que me preferiam na pesquisa para o Governo que vou continuar fiscalizando”.

PSB faz Convenção dia 1º de agosto e PSD no dia 2

O PSB publicou o edital de convocação de sua Convenção estadual para o dia 1.o de agosto, um sábado, no Clube Internacional. Já a governadora Raquel Lyra definiu o dia 02 de agosto, o domingo, para a Convenção do PSD que vai ser realizada no Clube Português. Os demais partidos devem realizar seus atos antes disso ou no mesmo final de semana.

PERGUNTA QUE NÃO QUER CALAR

Qual vai ser a maior Convenção: a de João ou a de Raquel?