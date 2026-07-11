Raquel recebe Eduardo da Fonte este sábado e tenta fechar sua chapa para o Senado
O presidente da Federação União Progressista em Pernambuco, participa este sábado do segundo encontro com a governadora nos últimos três dias
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Um dia depois de ter reunido em Águas Belas esta sexta-feira deputados, prefeitos e filiados ao PP em mais um encontro destinado a fortalecê-lo na disputa pelo Senado, o deputado federal Eduardo da Fonte, presidente da Federação União Progressista em Pernambuco, participa este sábado do segundo encontro com a governadora nos últimos três dias – o primeiro aconteceu esta quinta-feira – na tentativa de definir a participação da Federação na chapa da governadora numa das vagas para o Senado.
Pode até acontecer alguma surpresa nesta reunião mas ontem Eduardo disse em Águas Belas a deputados do PP que vai reiterar a decisão tomada pela executiva estadual do colegiado e referendada pela direção nacional que o escolheu como o representante da Federação na disputa pelo Senado e voltou a falar que não acontecendo isso – o outro pretendente é o ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, o grupo ficará independente na eleição. Isso redundará em prejuízo para a governadora que ficará com o tempo de propaganda no Rádio e TV muito inferior ao de João Campos.
Na conversa da quinta-feira que durou mais de uma hora o deputado disse a Raquel, segundo apurou este blog, que a independência não significa que os deputados serão obrigados a afastar do palanque da governadora. Eles apenas não poderão pedir votos para ela na mídia tradicional. Ontem havia expectativa no próprio Palácio sobre a possibilidade de Miguel e Eduardo se encontrarem esta sexta, mas isso não aconteceu pois o encontro em Águas Belas durou o dia todo. O deputado federal Fernando Filho, irmão de Miguel, teria telefonado para ele, mas não obteve êxito.
“- A governadora já disse que há a vaga, mas cabe à Federação se entender e apresentar um nome só, de consenso” – afirmou uma fonte próxima a Raquel, explicando que não cabe a ela resolver esta questão.
Novo apoia
O Partido Novo escolheu a rua do Bom Jesus, no Recife Antigo, para declarar apoio à governadora Raquel Lyra esta sexta. O ato foi descontraído e reproduzido nas redes sociais. A principal estrela da legenda, o vereador do Recife Eduardo Moura, fez uma fala que postou em seu instagram afirmando: “sempre estive com Raquel em meu coração, mas agora estou com ela na política”. Elogiou a gestão da governadora que estava ao lado da vice Priscila Krause e prometeu “aos 8% dos eleitores que me preferiam na pesquisa para o Governo que vou continuar fiscalizando”.
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PSB faz Convenção dia 1º de agosto e PSD no dia 2
O PSB publicou o edital de convocação de sua Convenção estadual para o dia 1.o de agosto, um sábado, no Clube Internacional. Já a governadora Raquel Lyra definiu o dia 02 de agosto, o domingo, para a Convenção do PSD que vai ser realizada no Clube Português. Os demais partidos devem realizar seus atos antes disso ou no mesmo final de semana.