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Governadora Raquel Lyra recebe Eduardo da Fonte e Miguel Coelho em Palácio

Segundo apuração do Blog Dellas, Raquel expôs - nas conversas - a importância que dá à presença da Federação União Progressista em seu palanque

Por TEREZINHA NUNES Publicado em 09/07/2026 às 22:33
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A governadora Raquel Lyra ainda irá definir chapa para as eleições - Hesíodo Goes/divulgação

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A governadora Raquel Lyra (PSD) recebeu esta quinta-feira no Palacio, em horários separados, o deputado federal Eduardo da Fonte (PP) e o ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho (UNIÃO) e quer definir as vagas do Senado até este final de semana.

Este blog apurou que as conversas foram amenas e conciliadoras e nelas Raquel expôs a importância que dá à presença da Federação União Progressista em seu palanque e externou o desejo que isso fosse feito de forma tranquila sem deixar margem a contestações.

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É impossível saber, porque não ficou claro, se ela pretende colocar os dois em sua chapa como chegou a propor Miguel até porque o senador Ciro Nogueira (PP) deixou claro no encontro de Brasília na segunda-feira que o candidato escolhido é Eduardo da Fonte e a Federação não aceita ter dois candidatos ao Senado do grupo lutando pelos mesmos votos.

Além disso, em entrevista esta quinta-feira, o deputado federal Túlio Gadelha afirmou que foi convidado pela governadora e pelo presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, a se filiar ao partido para ser candidato ao Senado.

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