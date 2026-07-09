Governadora Raquel Lyra recebe Eduardo da Fonte e Miguel Coelho em Palácio

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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Segundo apuração do Blog Dellas, Raquel expôs - nas conversas - a importância que dá à presença da Federação União Progressista em seu palanque

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A governadora Raquel Lyra (PSD) recebeu esta quinta-feira no Palacio, em horários separados, o deputado federal Eduardo da Fonte (PP) e o ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho (UNIÃO) e quer definir as vagas do Senado até este final de semana.

Este blog apurou que as conversas foram amenas e conciliadoras e nelas Raquel expôs a importância que dá à presença da Federação União Progressista em seu palanque e externou o desejo que isso fosse feito de forma tranquila sem deixar margem a contestações.

É impossível saber, porque não ficou claro, se ela pretende colocar os dois em sua chapa como chegou a propor Miguel até porque o senador Ciro Nogueira (PP) deixou claro no encontro de Brasília na segunda-feira que o candidato escolhido é Eduardo da Fonte e a Federação não aceita ter dois candidatos ao Senado do grupo lutando pelos mesmos votos.

Além disso, em entrevista esta quinta-feira, o deputado federal Túlio Gadelha afirmou que foi convidado pela governadora e pelo presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, a se filiar ao partido para ser candidato ao Senado.