Eduardo da Fonte fala em "independência" da Federação se sua candidatura ao Senado não for aceita
Isso acontecendo a governadora Raquel Lyra ficará com um tempo de televisão muito inferior ao do seu adversário, o ex-prefeito João Campos
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O deputado federal Eduardo da Fonte, presidente estadual da Federação União Progressista, revelou esta quarta-feira a deputados do PP que se a governadora Raquel Lyra não aceitar a decisão tomada pela executiva estadual que o escolheu como pré-candidato ao Senado e recebeu o referendum da direção nacional a saída política que resta ao grupo é a opção pela “independência” na eleição para governador. “Não vou apoiar João Campos”- disse ele a um desses parlamentares. Vamos fazer nossa campanha só para a eleição proporcional de forma a garantir uma forte bancada estadual e federal.” Ele adiantou que numa situação dessas os deputados podem acompanhar a governadora e pedir votos para ela em eventos mas não na Televisão pois a condição de independência impede que isso seja feito.
Esta quarta-feira venceu o prazo de 48 horas solicitado pelo vice-presidente estadual do PSD André Teixeira na reunião da governadora com os presidente e vice nacional da Federação, o senador Ciro Nogueira, do PP, e Antonio Rueda, do União Brasil, para que Raquel desse uma resposta sobre a decisão exposta por Ciro de apoio a Eduardo da Fonte, o que ainda não ocorreu. A um amigo Eduardo da Fonte adiantou que também não vai disputar o Senado, o que poderia ocorrer de forma avulsa como vai fazer o PL com a candidatura de Silvio Nascimento e o Novo com Carlos Sant’Anna. A opção seria limitar à eleição proporcional, liberando os filiados do compromisso com governador e senador.
Se isto acontecer e Raquel perder o tempo da Federação na Televisão que é o correspondente aos 106 deputados federais que ela possui, seu tempo de propaganda na TV, que é mais importante pelos comerciais que passam durante a programação do que pelo guia eleitoral propriamente dito, passa a corresponder a pouco mais de 30% do total disponível. Já João Campos ficaria perto de 50% porque tem o apoio da Federação PT/ PV/PCdoB que tem 89 deputados federais. O prejuízo para Raquel podia ainda ser maior se o tempo da Federação e do PL que também não terá candidato a governador não fosse, por lei, distribuído equitativamente. Mesmo sem apoio do PL ou se não tiver o apoio da Federação ela vai ficar com uma parte considerável do tempo dos dois, embora a fatia maior fique com João Campos.
Processo estrangulou
Uma importante liderança política estadual que torce por Raquel comentou esta quarta-feira com um interlocutor que, na sua opinião, o processo da escolha do candidato ao Senado pela Federação estrangulou e só poderá ser resolvido se a governadora aceitar o nome de Eduardo da Fonte. Ou encontrar uma forma de também contentar Miguel Coelho. Como a Federação já disse que não aceita que Eduardo e Miguel lutem votos para o Senado , o que considera passível de criar atritos entre filiados, só restaria a vice que o próprio ex-prefeito disse não aceitar em entrevista esta quarta. Ele lembrou que Priscila Krause vai permanecer no posto.
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Raquel responde a João
A governadora Raquel Lyra respondeu de forma indireta ao ex-prefeito João Campos que vem fazendo várias propostas como isenção da IPVA de motos, redução da tarifa da Compesa para a população submetida a rodízios. Sem citar ninguém, Raquel escreveu “Não sei vocês, mas eu tô só observando muita gente reaparecendo com promessas e discursos que a gente já ouviu antes. Oxe, o que Pernambuco quer é seguir em frente, minha gente. Agora é tempo novo. É avanço, crescimento, desenvolvimento e futuro. E esse futuro já começou. Porque por aqui o foco é “fazer acontecer com trabalho, compromisso e, sobretudo propósito. Este é o país Pernambuco que eu acredito”.
PERGUNTA QUE NÃO QUER CALAR
Por que esta quarta dos pré-candidatos ao Senado só Miguel Coelho acompanhou a governadora na Fenearte?