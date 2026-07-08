"Eduardo da Fonte é o nome para o Senado da União Progressista" repete Lula da Fonte

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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A palavra do deputado, que é filho de Eduardo da Fonte, é prova da pressa que domina o PP agora que para eles a questão da indicação está resolvida

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Embora o vice-presidente estadual do PSD, André Teixeira, tenha proposto na reunião da governadora Raquel Lyra com a direção nacional da Federação União Progressista um prazo de 48 horas para voltarem a conversar sobre o que havia sido proposto – a governadora mostrou preferência por Miguel Coelho para o Senado e a Federação manteve a escolha de Eduardo da Fonte – esta terça-feira o deputado federal Lula da Fonte afirmou a este blog que não há como voltar atrás: “Eduardo da Fonte é o nome para o Senado da União Progressista e é hora de união pelo bem de todos”. Ele explicou que cabe aos dois lados lutar pelo consenso incluindo o ex-prefeito Miguel Coelho e espera que a governadora “nos ajude nesse processo. Faremos o que for possível para que Miguel fique bem e seja atendido na medida do possível”.



Ele não quis dar mais detalhes mas uma fonte deste blog informou que no encontro foram citadas algumas formas de contentar Miguel incluindo a garantia de mais uma vaga no Senado mas Ciro Nogueira teria refutado esta saída no nascedouro, argumentando que isso poderia colocar um membro da Federação contra outro em torno da busca pelo voto, e causaria um problema não só para o colegiado como para a própria governadora.



A Federação trabalha agora para virar a página, segundo Lula da Fonte : “é preciso que estejamos preparados a tempo para a Convenção prevista para o dia 02 de agosto”. A palavra do deputado, que é filho de Eduardo da Fonte, é uma prova da pressa que domina o PP agora que para eles a questão da indicação está resolvida. Até o momento a governadora nada afirmou sobre o assunto. No vídeo que divulgou na volta de Brasília, ela disse que a viagem foi produtiva e citou vários assuntos que tratou com ministérios sobre demandas do estado durante toda a segunda-feira. Na verdade, o encontro com Ciro e Rueda, que teve a presença também dos deputados federais Fernando Filho e Eduardo da Fonte, além de André Teixeira, que acompanhou Raquel, foi realizado durante a noite e já na madrugada a governadora voltou ao Recife em avião de carreira.

Boulos e Tábata

O ministro da Secretaria Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, refutou em suas redes sociais esta terça-feira uma crítica que recebeu da deputada federal Tábata Amaral do PSB que, segundo ele, “me critica por ter aprovado apenas 5 projetos na Câmara e me compara com Nikolas Ferreira, Eduardo Bolsonaro a Carla Zambelli”. E acrescentou em resposta direta ao comportamento da parlamentar do PSB: “Tenho muito orgulho dos projetos que aprovei, dentre eles a Lei das Cozinhas Solidárias, que ajudou a tirar o Brasil do mapa da fome. Teria vergonha se tivesse votado a favor da Reforma da Previdência de Bolsonaro ou se fosse autor de uma lei que criminaliza as críticas ao genocídio de Israel na Faixa de Gaza”.

João Campos nas Feiras

O ex-prefeito João Campos fez visitas esta terça-feira à Feira da Cavaleiro, em Jaboatão dos Guararapes, onde conversou com feirantes e foi abraçado por pessoas que faziam compras no local. Ele também esteve em Paulista em uma Plenária de Mulheres na qual se comprometeu a, eleito governador, abrir as delegacias da mulher durante 24 horas. Criticou ainda o índice de feminicídio no estado. Ele afirmou que como prefeito duplicou o número de vagas em creches e concluiu: “a partir do próximo ano Paulista vai ter um governador que vai abrir creches de verdade”.

PERGUNTA QUE NÃO QUER CALAR



Quando, afinal, acaba a novela da escolha do candidato ao Senado da União Progressista na chapa da governadora Raquel Lyra?