Governadora define até final do mês quem deixa o Governo para trabalhar na campanha

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Raquel Lyra vai precisar ter duas agendas, a de chefe do executivo e a de candidata, função que só pode exercer fora do horário de expediente

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A governadora Raquel Lyra, que afastou no início de abril o advogado André Teixeira da função de secretário de infraestrutura para deixá-lo como reserva estratégica na disputa de uma vaga na Câmara Federal ou para coordenar a sua campanha deve até o final do mês definir quais os outros auxiliares que vão precisar se afastar de suas funções na máquina pública para acompanhá-la nas agendas de candidata à reeleição.

André precisou sair mais cedo pois estava entre as apostas do Palácio das Princesas para disputar mandato de deputado federal, o que não foi necessário quando o PSD conseguiu filiar os deputados de mandato Junior Uchoa, Fernando Monteiro e Túlio Gadelha, este último para disputar uma vaga no Senado. O quarto, Mendonça Filho, acabou se filiando ao PL mas manteve a decisão de apoiar a reeleição de Raquel e trabalhou dentro do novo partido para evitar o lançamento de uma candidatura a governador pela direita, o que poderia prejudicar o resultado do primeiro turno já que os votos desse novo pretendente m reduzir deveriam reduzir o percentual da governadora.



Um assessor da governadora afirmou que “o tempo de campanha é de pouco mais de dois meses – distância entre a convenção marcada para o dia 02 de agosto e a eleição que será no dia 04 de outubro. A não ser, o que é pouco provável que haja segundo turno marcado para o dia 25 de outubro.



Como costuma acontecer com os candidatos à reeleição, a partir do dia 02 de agosto a governadora vai precisar ter duas agendas, a de chefe do executivo e a de candidata, função que só pode exercer fora do horário de expediente, com exceção dos finais de semana. Durante a semana, como raras exceções, a agenda da campanha terá que ser exercida muito cedo da manhã, à noite ou no intervalo do almoço. Já o ex-prefeito João Campos não vai necessitar disso pois não está no cargo do qual renunciou no dia 04 de abril para disputar o Governo.

Evilásio espera encontro com Raquel

O prefeito de Araripina Evilásio Matheus, que esteve no encontro da governadora na última sexta-feira para entrega de ambulâncias de UTI para os municípios e gravou vídeo elogiando a administração estadual, disse esta segunda-feira a este blog que ainda não decidiu declarar apoio à reeleição de Raquel porque não teve uma conversa definitiva com ela. Em Araripina, a governadora já tem o apoio do ex-prefeito Raimundo Pimentel e de sua esposa a deputada estadual Socorro Pimentel (PSD) e da ex-deputada estadual Roberta Arraes, do PP. Se conseguir conquistar Evilásio vai ter em seu palanque todas as principais lideranças políticas do município.

Marcello Maranhão com João Campos

O ex-prefeito de Ribeirão, na Mata Sul, Marcello Maranhão fechou apoio ao pré-candidato a governador João Campos, acompanhado de todo o seu grupo político. Marcello é filiado ao PSB e governou a cidade por dois mandatos, encerrando sua gestão em 2024 com alta aprovação. “Marcelo é uma liderança forte, inconteste, e contar com o apoio dele e do seu time só mostra como estamos fortalecidos na Mata Sul. A Frente Popular segue firme em busca de um projeto que construa um Pernambuco melhor para todas as pessoas”- disse Campos ao receber o ex-prefeito.

Pergunta que não quer calar

O ex-prefeito João Campos também vai precisar da ajuda de auxiliares que ficaram na PCR e vão se afastar dia 02 de agosto?