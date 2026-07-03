Decidido a não vir a Pernambuco no 1º turno Lula designa Mozart Sales para inaugurar hospital em Garanhuns

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

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Apesar de ter gravado um vídeo em Brasília de apoio ao ex-prefeito João Campos, o presidente Lula continua cumprindo sua decisão de não vir a Pernambuco no 1º turno da eleição deste ano para não perder os votos que tem no estado junto com a governadora Raquel Lyra. Por conta disso adiou diversas vezes sua ida a Garanhuns – anunciada primeiro pelo senador Humberto Costa e depois pelo prefeito do PSB, Sivaldo Albino – para inaugurar o Hospital do Amor que recebeu o nome de sua mãe, Dona Lindu, e esta sexta-feira, na reta final do encerramento do prazo em que os candidatos à reeleição podem fazer inaugurações, quem vai participar do evento é o secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, Mozart Sales.



Não se pode alegar falta de agenda pois Lula esteve em Salvador esta semana. Em Garanhuns, o prefeito Sivaldo estava preparando uma grande recepção ao presidente, pois o hospital foi construído em parceria entre o Governo Federal e o município. Seria o momento do PSB celebrar um encontro de Lula com João Campos após a gravação do vídeo. Além disso, apesar de institucionalmente a governadora poder ser convidada para o evento, como não há recursos estaduais na obra ela não estaria obrigada a comparecer. Erguido com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) a unidade está pronta para atender pacientes oncológicos do agreste meridional e reproduz um modelo já adotado em outros estados de ser referência no tratamento do câncer.



Mozart Sales, médico pernambucano, é ex-vereador do PT no Recife e foi escolhido pelo partido para ser vice do prefeito João Campos na eleição de 2024, mas perdeu a vaga para o atual prefeito Victor Marques, filiado ao PCdoB e amigo de João desde a adolescência. Até hoje o PT mostra contrariedade por não ter tido seu pleito atendido, o que acabou provocando fissuras no relacionamento com o ex-prefeito, só superadas este ano, depois de idas e vindas, quando o partido do presidente, em nome de alianças nacionais, decidiu fazer um acordo com o PSB, garantindo a presença na chapa do socialista do senador Humberto Costa, candidato à reeleição.

Emendas pagas

No prazo final para liberação das emendas deste ano dos deputados estaduais por conta da eleição de outubro, o Governo do Estado informou esta quinta-feira a diversos parlamentares que procuraram a Casa Civil que vai liberar todas as emendas que estão prontas para serem pagas, sem distinção de partido, o que significa que governistas e oposicionistas terão o mesmo tratamento.

PT continua de saia justa

O presidente estadual do PT, deputado federal Carlos Veras, declarou esta semana que a Fetape – Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Pernambuco – vai apoiar a candidatura a governador do prefeito João Campos. Ele explicou que a fala da presidente da entidade Cícera Nunes apoiando a governadora Raquel Lyra, em ato realizado sexta-feira passada na sede do IPA, foi um ato individual e não representa a posição da entidade. Este é mais um caso da saia justa em que o PT está metido quando parte de sua base tem mostrado disposição para votar em Raquel. No mesmo ato, por exemplo, estavam presentes os deputados estaduais João Paulo do PT e Doriel Barros.

PERGUNTA QUE NÃO QUER CALAR

Que explicação o prefeito Sivaldo Albino vai dar para a ausência do presidente Lula na inauguração do Hospital do Amor?