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Com ausência de Miguel Coelho, Federação União Progressista escolhe esta segunda candidato ao Senado

A Federação que juntou o PP e o União Brasil realiza nesta segunda reunião da comissão executiva estadual para definir alianças para a eleição 2026

Por TEREZINHA NUNES Publicado em 29/06/2026 às 7:58
O deputado federal Eduardo da Fonte e o ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho
O deputado federal Eduardo da Fonte e o ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho - Reprodução Blog Dellas

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A Federação União Progressista, que juntou o PP e o União Brasil, realiza esta segunda-feira às 10 horas reunião de sua comissão executiva estadual para definir suas alianças para a eleição deste ano – deve oficializar o apoio à governadora Raquel Lyra – e escolher o nome que vai indicar à governadora para compor a sua chapa como candidato ao Senado entre o presidente estadual do PP e da Federação, deputado federal Eduardo da Fonte e o presidente estadual do União Brasil e vice-presidente estadual da Federação, Miguel Coelho. Miguel, segundo sua assessoria, está viajando mas o União Brasil estará representado no encontro.

Apesar de Miguel estar em pré-campanha para o Senado, tendo percorrido todas as regiões de Pernambuco ao lado da governadora e de outros pré-candidatos ao cargo, o deputado federal Túlio Gadelha e senador Fernando Dueire, ambos do PSD, se tudo acontecer como o previsto, Eduardo da Fonte deve ser o escolhido por uma razão muito simples: a executiva tem sete membros com direito a voto e cinco deles são do PP, fiéis a Eduardo, e apenas dois são do União Brasil favoráveis, portanto, a Miguel. Se os sete membros comparecerem o resultado da votação será de 5 A 2.

Se desejar, no entanto, Miguel Coelho tem o direito de recorrer à direção nacional da Federação, apelando por reconsideração da decisão. Neste caso, segundo o estatuto do colegiado, a decisão da executiva estadual só poderá ser mudada se o presidente nacional Antonio Rueda, do União Brasil, e o vice-presidente, Ciro Nogueira, do PP, concordarem com a modificação. Se um só deles assinar a decisão ficará mantida. O deputado federal Lula da Fonte esclareceu a este blog que todas as providências já foram tomadas para que a decisão estadual seja acatada pela nacional.

Não se sabe ainda se, escolhido o nome da Federação, a governadora anunciará, enfim, os nomes dos dois componentes da sua chapa para o Senado. Ela se mantém decidida a só fazer isso às vésperas da Convenção que está prevista para o dia 04 de agosto.

Fechada em copas

Embora haja quatro pré-candidatos ao Senado na chapa da governadora, Túlio, Miguel, Dueire e Eduardo, ela continua fechada em copas sobre como pretende resolver a situação. Este blog apurou que nenhum dos nomes ventilados, nem mesmo o senador Fernando Dueire que tem o direito de disputar porque é senador, recebeu da mesma o “ ok” esperado . Isso inclui Túlio Gadelha que entrou no processo através de um entendimento de Raquel com o Palácio do Planalto e que hoje representa a esquerda no seu palanque ajudando a governadora a incentivar o voto Luquel (Lula e Raquel) diz com certeza que será candidato.

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Última hora

Essa demora nas escolhas é uma característica de Raquel. Quando se elegeu prefeita de Caruaru ela só anunciou o seu secretariado na véspera da posse. Fez o mesmo como governadora. “Eu tenho prazo e não vou me apressar” – revelou recentemente a um interlocutor que a abordou tentando conseguir alguma informação sobre o assunto. “Ela costuma dar tempo ao tempo”- afirmou a este blog um dos seus assessores mais próximos. Pelo visto, no caso do secretariado acabou dando certo mas não aconteceu o mesmo na Assembleia Legislativa. O atual presidente Álvaro Porto, que acabou seu adversário, se articulou com 30 deputados antes mesmo da posse e acertou a ocupação de todos os cargos da mesa diretora e até as duas vagas do Tribunal de Contas. Quando o Palácio foi despertar para o assunto não tinha mais o que fazer e acabou dessagrando Porto que virou um calo para o Executivo.

Pergunta que não quer calar

Afinal o que passa na cabeça da governadora Raquel Lyra sobre o Senado?

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