Em clima de pré-campanha, João Campos cumpre agenda em cidades do Agreste

Roteiro começou ainda na noite da sexta, em São Bento do Una. No sábado, o prefeito do Recife passou por Caruaru, Agrestina, Panelas e Altinho

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), cumpriu uma intensa agenda no Agreste de Pernambuco no sábado (13), em clima de pré-campanha. João Campos é apontado como possível adversário da governadora Raquel Lyra (PSD) nas eleições de 2026.

O roteiro de João Campos começou por Caruaru, onde se encontrou com o ex-prefeito José Queiroz (PDT), o ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz (filho de José Queiroz), e o ex-senador Douglas Cintra. Na Capital do Forró, o prefeito do Recife foi acompanhado pelo deputado estadual Sileno Guedes e pelo vereador do Recife Rinaldo Junior. “Boa política se faz com diálogo, e hoje em Caruaru tive uma ótima conversa com grandes lideranças da região”, escreveu João Campos, em uma publicação no Instagram.

Na sequência, Campos foi para Agrestina, acompanhado pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Eles se reuniram com o prefeito Josué Mendes (PSB) e a vice-prefeita, Carmen, com o objetivo de “discutir parcerias”.

Em Panelas, foram recebidos pelo prefeito Ruben Lima (PSB) e por outras lideranças locais. Também ao lado do deputado estadual Sileno Guedes, visitaram o novo espaço de lazer Serra da Bica e a nova orla do distrito de Cruzes. “É um grande prazer retornar a Panelas, local onde estive pela primeira vez na infância, ao lado do meu pai, Eduardo Campos (…) Com trabalho sério e dedicado, a cidade vai se transformando e ficando melhor para quem vive em Panelas e para turistas”, destacou João.

Outro destino de Campos foi a cidade de Altinho. Lá, ao lado do prefeito Marivaldo (PSB), assinou um Acordo de Cooperação Técnica entre a Prefeitura do Recife, por meio da Empresa Municipal de Informática do Recife (Emprel), e a Prefeitura de Altinho. O objetivo do acordo é trocar tecnologias e fortalecer a transformação digital nos serviços públicos do município.

Na cidade, João Campos e Silvio Costa Filho também estiveram presentes na reabertura da praça cultural. “Eu fico emocionado de poder estar aqui hoje, de vir na condição de cidadão, na condição de militante político, na condição de prefeito do Recife, de pegar um final de semana para poder visitar bons amigos, para poder firmar parcerias administrativas entre as nossas gestões. Mas eu vim aqui sem custo para o município do Recife, vim aqui por conta própria para a gente fazer uma conversa importante para o futuro”, declarou durante discurso.

Na noite da sexta-feira (12), João havia estado em São Bento do Una, onde acompanhou a Corrida da Galinha. Entre as lideranças presentes estavam os prefeitos Alexandre Batité (São Bento do Una), Sivaldo Albino (Garanhuns), Josué (Agrestina), Vinicius Marques (São José do Belmonte), Erivaldo Chagas (Lajedo) e César (Sanharó), o deputado federal Felipe Carreras, e os deputados estaduais Álvaro Porto, Cayo Albino e Diogo Moraes, entre outros.

Durante toda a agenda, Campos divulgou vídeos e fotos nas redes sociais ao lado das lideranças políticas e da população.

Aliança para 2026

A agenda em conjunto com Silvio Costa Filho (Republicanos) e lideranças do Agreste visa reforçar a aliança rumo às eleições de 2026. Costa Filho é pré-candidato ao Senado Federal, e a parceria dos dois segue desde 2020.

“É muito bom voltar ao nosso Agreste ao lado do prefeito João e ver tantas obras sendo concluídas, fruto de nosso trabalho ao lado do presidente Lula, levando dignidade e cidadania para a população. Isso só me dá mais motivação para continuar trabalhando muito pelo Recife e pelo nosso estado ao lado do prefeito João e do presidente Lula”, destacou Costa Filho.