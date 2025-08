Raquel estuda aproveitamento da manga do São Francisco na merenda escolar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Ela expôs a proposta a um grupo de empresários com o qual se reuniu para discutir saídas imediatas, se for frustrada a negociação com os americanos

Se não for encontrada uma solução para a exportação da nova safra de manga do São Francisco para os Estados Unidos, a governadora Raquel Lyra estuda a possibilidade de aproveitar parte da produção, que começa a ser colhida dentro de uma semana, na merenda dos 500 mil alunos da rede escolar do estado aos quais são servidas 1 milhão e 100 refeições diárias, incluindo almoço e lanches.

Ela expôs a proposta a um grupo de empresários com o qual se reuniu para discutir saídas imediatas, se for frustrada a negociação com os americanos. “Sei que a governadora fará o possível para ajudar os produtores de manga, de forma que é muito bem vinda essa proposta. Só não sabemos se vai ser possível aproveitar uma quantidade significativa porque estamos falando de 39 mil toneladas”- disse a este blog o empresário de Petrolina, Guilherme Coelho, presidente da Abrafrutas – Associação Brasileira de Produtores de Frutas.

Ele ficará em Brasília desta segunda até quarta-feira tentando encontrar uma solução para a situação, participando de encontro com o vice-presidente Geraldo Alckmin. “Ainda temos esperança que até o dia da entrada em vigência da nova tarifa, os produtos agrícolas pernambucanos como a manga do São Francisco e a cana-de-açúcar sejam colocados no rol das exceções sendo submetidos a uma tarifa menor”-disse ele.

O secretário de educação do estado, Gilson Monteiro, afirmou que o incremento da merenda escolar com maior volume da manga para ser servida no almoço ou na merenda é salutar. Explicou que, no momento, o estado tem um acordo com o Governo Federal para adquirir no mínimo 30% dos produtos servidos aos alunos por meio da agricultura familiar, mas chegou a 38% em 2024 e tem como meta atingir 40% este ano. Como a questão da manga do São Francisco é de emergência, ele não vê dificuldade de aproveitamento e entende que dá para usar o produto sem mexer com a meta da agricultura familiar. Lembrou ainda que é possível o uso da manga, caso seja necessário, também nos hospitais e na área social através das cozinhas comunitárias.

Como distribuir

A manga do São Francisco vai começar a ser colhida dentro de 8 dias. Há uma grande logística para fazer com que o produto saia dos centros de produção, após a colheita, e chegue aos Estados Unidos. Isso tem a ver com embalagem, acondicionamento em câmaras especiais e em contêineres a serem transportados. O normal, segundo Guilherme Coelho, é que entre a colheita e a comercialização nas prateleiras de supermercados ou centros especializados nos Estados Unidos, se leve um total de até 30 dias. Se for para ser servida na merenda a manga precisa ser transportada do São Francisco para as Gerências Estaduais de Educação nas diversas regiões do estado.

Mais empréstimo na abertura dos trabalhos

Junto com a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO – que começará a ser analisada pela Assembleia Legislativa a partir desta segunda-feira, quando termina o recesso parlamentar, o Governo do Estado encaminhou para o Legislativo mais duas operações internacionais de crédito no valor de R$843,4 milhões. O secretário de planejamento, Fabrício Marques, explicou a este blog que não se trata de recursos para obras como é o caso dos outros dois pedidos de empréstimo em análise na Alepe, mas de suporte para os programas Profisco e Progestão que visam modernizar a máquina pública nos próximos cinco anos para implantação da Reforma Tributária. “Os recursos vão ser liberados de forma paulatina neste período de preparação da máquina para a Reforma e todos os estados estão fazendo o mesmo” – concluiu.

Pergunta que não quer calar



O Governo dos Estados Unidos está disposto a colocar a manga do São Francisco e os derivados da cana-de-açúcar no rol das exceções antes mesmo da vigência do tarifaço esta semana?

