O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) informou que o restabelecimento de energia nos três estados estão ocorrendo de forma gradual

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Os estados de Roraima, Amazonas e Pará passaram por um apagão de energia elétrica na tarde desta quinta-feira (26), resultado do desligamento de cerca de 2.323 MW em linhas de transmissão na Região Norte.

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) disse que o restabelecimento de energia ocorre de forma gradual. "Às 19h17, estavam restabelecidos 1.567 MW no estado do Amazonas. E, no mesmo horário, 192 MW em Roraima. No Pará, os 58,5 MW de carga interrompidos estavam restabelecidos às 18h01", informou o ONS em nota.

O ONS disse ainda que as causas da ocorrência estão sendo apuradas. "O retorno dos equipamentos e a recomposição das cargas está ocorrendo de maneira gradual, de forma segura", continuou.

O operador destacou ainda que as equipes envolvidas seguem dedicadas à retomada do fornecimento no menor tempo possível.

No Amazonas, a interrupção no fornecimento de energia afetou a capital, Manaus e os municípios de Iranduba, Manacapuru, Presidente Figueiredo, Parintins, Itacoatiara, Silves e Itapiranga.

A Âmbar Energia, concessionária que atende o estado, disse que iniciou os trabalhos de recomposição do fornecimento de energia por volta das 16h40.

"A recomposição ocorre de forma gradual, protegendo os equipamentos de rede e dos clientes, visando a segurança do sistema", disse em nota.

A concessionária, que também atende Roraima, informou ainda que atua para normalizar a situação e que vai atualizar a situação ao longo do processo.

No Pará, a interrupção deixou cerca de 110 mil clientes em sete municípios do oeste do estado. Foram afetadas as cidades de Oriximiná, Óbidos, Alenquer, Monte Alegre, Curuá, Prainha e Juruti, no oeste do Pará.

A Equatorial Energia, concessionária que atende o estado, informou realizou desligamentos preventivos para preservar a estabilidade do sistema em situações anormais. A empresa disse ainda que o suprimento de energia foi normalizado pouco depois das 18h.