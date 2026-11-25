Dados da Defesa Civil indicam que quase 11 mil pessoas foram afetadas pelos temporais. Desse total, 2,4 mil estão desalojadas e 242 estão desabrigadas

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As fortes chuvas que atingem o Paraná desde o início da semana já afetaram cerca de 40 municípios e deixaram pelo menos quatro mortos. De acordo com o governo do estado, uma morte foi registrada em Verê, uma em Mato Rico e duas em Nova Esperança.

Dados da Defesa Civil do Paraná indicam que quase 11 mil pessoas foram afetadas pelos temporais. Desse total, 2,4 mil estão desalojadas e 242 estão desabrigadas. Quase 2 mil casas foram danificadas em todo o estado.

A cidade de Ampére, no sudoeste do Paraná, está entre as mais afetadas, com 3.202 pessoas atingidas, sendo que 200 estão desabrigadas. Em Santa Izabel do Oeste, distante cerca de 15 quilômetros de Ampére, a enxurrada afetou 1.355 pessoas. Desse total, 250 tiveram que ser acolhidas na casa de amigos e parentes.

Ainda de acordo com o governo do estado, também foram registrados alagamentos em Bom Jesus do Sul, Francisco Beltrão e Pranchita. Já as enxurradas provocaram danos em Enéas Marques, Flor da Serra do Sul, Quedas do Iguaçu, Renascença, Salto do Lontra, São João e Vitorino.

O Centro de Gerenciamento de Riscos e Desastres do Paraná emitiu, até o momento, 46 alertas à população. Desse total, 21 foram alertas de risco muito alto, com uso da ferramenta Cell Broadcast disparado para telefones de pessoas em áreas classificadas como de risco iminente.

Mais chuva

Boletim do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) indica que a manutenção de um sistema de baixa pressão no Paraguai e o deslocamento de uma frente fria sobre o oceano, na altura entre Santa Catarina e o Paraná, mantém as condições do tempo instável, favorecendo a ocorrência de novos temporais.

A previsão para esta quarta-feira (25) é de pancadas de chuva forte em curto espaço de tempo, com risco moderado para transtornos associados a destelhamentos por rajadas de vento e precipitação de granizo, mesmo que de maneira pontual.

Juntamente com a condição de tempestades, a forte convergência de umidade proporciona, mais uma vez, condição para altos acumulados de chuva que podem superar 70 milímetros, proporcionando alto risco para transtornos associados a alagamentos e enxurradas em algumas áreas.

Na quinta-feira (26), o interior do Paraná continua sendo influenciado por um sistema de baixa pressão atmosférica que mantém o tempo instável e com temporais irregulares e pancadas de chuva forte, enquanto o leste do estado observa redução do risco para temporais e chuva em decorrência de um sistema de alta pressão atmosférica no oceano.