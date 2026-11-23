De acordo com o órgão do estado, 34 pessoas ficaram desalojadas no bairro da Penha, e uma mulher desapareceu após cair em um rio na Vila Monumento

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

A Defesa Civil emitiu nesta segunda-feira, 23, um alerta severo para chuvas na cidade de São Paulo. Segundo o órgão, a chuva está se espalhando pelo norte da Zona Oeste da capital, acompanhada de raios, vento e risco de granizo.

O aviso, enviado aos celulares de moradores da região, informa que a chuva também pode atingir áreas próximas e recomenda que a população procure abrigo, caso necessário.

Toda a cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos às 13h57 desta segunda-feira, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura.

O alerta abrange todas as regiões da capital, incluindo as marginais Tietê e Pinheiros. De acordo com o CGE, áreas de instabilidade vindas do interior paulista devem atingir inicialmente as zonas norte e oeste da cidade, com tendência de se espalhar para outras regiões.

Imagens do radar meteorológico apontavam chuva forte nos municípios de Santana de Parnaíba e Cajamar. O órgão alerta para o risco de alagamentos, transbordamentos e rajadas de vento.

No Aeroporto de Congonhas, na zona sul, foram registradas rajadas de 59 km/h às 12h10. A previsão é de tempo instável nas próximas horas, com chuvas de intensidade variável em diferentes regiões da capital.

Entre 10h e 12h43 desta segunda-feira, o Corpo de Bombeiros recebeu 12 chamados para quedas de árvores na capital paulista e na Região Metropolitana de São Paulo.

Chuvas deixam 34 desalojados e um desaparecido em São Paulo



De acordo com a Defesa Civil do estado, 34 pessoas ficaram desalojadas no bairro da Penha, na zona leste, e uma mulher desapareceu após cair em um rio na Vila Monumento, na zona sul.

Na Penha, a força da chuva causou o desabamento de um muro de contenção e da escadaria de acesso a duas residências, na Rua Malacacheta. A queda do muro comprometeu a estrutura dos dois imóveis.

As casas foram interditadas preventivamente após visita técnica da Coordenadoria Municipal de Proteção e da Defesa Civil. Na primeira casa moravam 14 pessoas que foram encaminhadas para o domicílio de familiares. Na segunda residência viviam 20 pessoas e a proprietária se comprometeu a encontrar outro local seguro para os inquilinos.

Na Vila Monumento, uma mulher não identificada caiu no Rio Tamanduateí e foi arrastada pela correnteza. O Corpo de Bombeiros enviou cinco viaturas e fez buscas ao longo de toda a extensão do córrego, mas não conseguiu localizar a vítima. Os bombeiros retomaram os trabalhos nesta manhã.

Outro caso ocorreu na zona sul de São Paulo, no bairro do Jabaquara. Um homem, uma mulher e uma criança foram arrastados para um rio, na Rua Baldomero Fernandes.

Previsão para os próximos dias

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), a previsão é de tempo abafado e sol entre nuvens e pancadas de chuvas no final das tardes dos próximos dias.

Na segunda, 23, os termômetros devem variar entre mínimas de 22°C e máximas que podem ultrapassar os 29°C, com índices de umidade acima de 55%. "A partir do meio da tarde retornam as condições para pancadas de chuva variando de moderada a forte intensidade, com raios e rajadas localizadas de vento", diz o centro.

Já na terça, 24, persistem as mesmas condições: soma de tempo abafado ao longo do dia, com chuvas fortes no final da tarde. As mínimas ficam em torno de 22°C e as máximas podem chegar aos 31°C, com índices de umidade acima de 55%.