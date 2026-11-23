Chuva deixa carros submersos e cancela voos em São Paulo
O Corpo de Bombeiros recebeu em torno de 36 chamados para quedas de árvores, 4 para desabamentos e 10 para enchentes e inundações na Grande São Paulo
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A chuva forte que atingiu São Paulo ontem fechou o Túnel do Anhangabaú, deixou carros submersos e causou o transbordamento de córregos nas regiões de Vila Prudente, Itaim Paulista, Penha e Guaianases, na zona leste.
Entre as 10h e as 17h47, o Corpo de Bombeiros recebeu 36 chamados para quedas de árvores, 4 para desabamentos e 10 para enchentes e inundações na capital e na Grande São Paulo. Também por causa do temporal, 20 voos foram cancelados no Aeroporto de Congonhas e a Defesa Civil emitiu alertas severos para a capital, além de São Bernardo do Campo, Santo André e Diadema, no ABC paulista. Os trens da Linha 10-Turquesa circularam com velocidade reduzida e intervalos maiores entre as Estações Palmeiras-Barra Funda e Rio Grande da Serra, por causa de alagamentos.
RADAR
Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), as áreas de instabilidade vindas do interior paulista, que causaram as chuvas fortes na capital, começaram a perder força no início da noite, quando imagens do radar meteorológico passaram a apontar chuva leve, com pontos de intensidade moderada, nas zonas leste e oeste. Nas zonas norte, sul e sudeste e no centro, a chuva era fraca.
Na zona leste, o Córrego Mooca transbordou às 16h50, na Vila Prudente, na altura do cruzamento da Avenida Vila Ema com a Avenida Salim Farah Maluf. O mesmo ocorreu na região das Subprefeituras do Itaim Paulista e da Penha, onde o Córrego Três Pontes transbordou às 17h12, na Avenida São Miguel, altura do n º 1.000. Em Guaianases, o Córrego Guaratiba transbordou às 17h30, na Rua Andreas Raselius, altura do n.º 256.
VOOS
No Aeroporto de Congonhas, a Aena, concessionária responsável pelo terminal, informou o cancelamento de 12 chegadas e 8 partidas em razão das condições meteorológicas. Apesar disso, a infraestrutura permaneceu disponível para pousos e decolagens, e os serviços de atendimento aos passageiros seguiam funcionando.
A empresa orientava os viajantes a consultar a situação dos voos diretamente com as companhias aéreas antes de ir até o aeroporto As rajadas de vento chegaram a 59 km/h em Congonhas, às 12h10, de acordo com o CGE. Também foram registradas rajadas de 44,7 km/h na estação Carandiru, na zona norte, e de 30,5 km/h na estação Sé/CGE.
MORTE
O Estado de São Paulo enfrentou nesta segunda-feira o terceiro dia consecutivo de fortes chuvas. Em Ubatuba, no litoral norte, uma mulher foi encontrada morta na manhã de ontem.
Testemunhas contaram que ela foi arrastada por uma enxurrada ao tentar atravessar a ponte de acesso ao bairro Casanga. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o corpo foi encontrado em um rio na Estrada da Casanga, próximo de uma motocicleta. O Corpo de Bombeiros retirou a vítima, que até ontem não havia sido identificada. A perícia foi acionada, e o corpo encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) para exames necroscópico, toxicológico e de identificação. O caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia de Ubatuba.