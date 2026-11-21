Boletim foi atualizado neste sábado (21); Tupanciretã, com aproximadamente 20 mil habitantes, foi a cidade mais atingida pelo vendaval

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A Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou, no início da tarde deste sábado (21), que as tempestades no Estado nos últimos dias afetaram mais de 24 mil pessoas em 36 municípios.

A cidade mais atingida é Tupanciretã, que tem uma população de aproximadamente 20 mil habitantes e fica a 383 km de Porto Alegre. No município, o vendaval afetou mais de 15 mil pessoas, e deixou três mortos. Entre as vítimas, o ex-vereador Ronaldo Machado Salles (PSDB).

O desastre também resultou em 60 feridos e 50 desabrigados. O cenário da cidade de destruição pode ser compreendido também nos dados materiais, que incluem 7 mil casas destelhadas, 20 escolas danificadas, 5 mil postes ou trechos de fiação danificados e 30 vias locais obstruídas. A 270 quilômetros de Tupanciretã, outra cidade atingida foi São Domingos do Sul. Lá, mais de 1,4 mil pessoas foram afetadas.

Outras cidades gaúchas, como Lagoa Vermelha, Londolfo Collor e Júlio de Castilhos também sofreram estragos significativos.

Emergência

Diante do desastre na região, o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, o secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff, e uma equipe do Grupo de Apoio a Desastres da Defesa Civil Nacional chegam, neste sábado, a Tupanciretã.

O governo informou que os técnicos vão prestar auxílio imediato e agilizar o reconhecimento federal de situação de emergência. A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) orientou o município a decretar emergência para iniciar imediatamente a liberação de recursos para socorro das vítimas.

Waldez Góes, ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, chegou na manhã deste sábado ao Rio Grande do Sul. Ele e sua comitiva chegaram à base aérea de Santa Maria e seguiu para Tupanciretã. Góes e sua equipe farão visita técnica às áreas mais atingidas pelo temporal e também se reunirá com autoridades locais para estudar ações de resposta do Governo Federal à tragédia.

Lula presta solidariedade



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva prestou solidariedade neste sábado (21) aos atingidos pelas tempestades no Rio Grande do Sul e garantiu que o governo federal vai atuar para reerguer tudo que foi destruído.

"Vamos dar nossa solidariedade ao povo da cidade de Tupanciretã, no Rio Grande do Sul, porque teve um tornado lá. A informação que eu tive ontem é que, de 8,6 mil casas, 8 mil tiveram destelhamento, escolas [também]", afirmou o presidente no início de uma live, com apresentação do deputado federal André Janones (Rede-MG), e veiculada pelas redes sociais.

Força Nacional do SUS avalia instalar posto médico em Tupanciretã



Devastada por um forte temporal na madrugada, a cidade de Tupanciretã, na região central do Rio Grande do Sul, pode receber um Posto Médico Avançado (PMA) instalado pela Força Nacional do SUS. A equipe chegou à cidade com 13 profissionais, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogo, assistente social e especialistas em diagnóstico de emergências e gestão de incidentes.

Uma das prioridades do grupo é avaliar os danos e as condições de funcionamento dos serviços de saúde do município, especialmente do Hospital de Caridade Brasilina Terra, que sofreu danos estruturais no telhado. Também ficaram comprometidos serviços de diagnóstico por imagem, como raio-x e ultrassonografia.

Segundo o Ministério da Saúde, a equipe também vai verificar a situação das unidades de atenção básica, a disponibilidade de profissionais e insumos e a capacidade de atendimento dos municípios da região.

Doação de alimentos

Em outra ação, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) destinou 6,45 toneladas de alimentos às famílias atingidas por um temporal em Tupanciretã. De acordo com a empresa pública, vinculada ao Ministério da Agricultura, um caminhão com os mantimentos partiu na manhã deste sábado (21) da Unidade Armazenadora de Canoas, na região Metropolitana de Porto Alegre. A previsão é que a carga chegue ao município até o final do dia.

Os alimentos serão recebidos pela Cozinha Solidariedade Esperança, já cadastrada no Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) para atuar no Programa Cozinha Solidária. A entidade ficará responsável pelo preparo e pela distribuição das refeições aos atingidos.

A doação reúne dez tipos de alimentos e inclui 3 mil quilos de arroz, 900 quilos de feijão, 600 quilos de leite em pó, entre outros produtos.