Episódio discute educação sexual, prevenção de infecções, dores durante a menstruação e a importância de as mulheres conhecerem o próprio corpo

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A saúde ginecológica e sexual das mulheres ainda é atravessada por tabus, desinformação e dificuldades para falar sobre o próprio corpo. A falta de diálogo sobre menstruação, sexualidade e prevenção pode fazer com que dúvidas permaneçam sem resposta, sintomas sejam tratados como normais e mulheres deixem de procurar atendimento adequado.

Como ampliar o conhecimento sobre o corpo feminino e garantir que as mulheres participem das decisões sobre a própria saúde foi a discussão do 18° episódio do videocast Uma por Uma, apresentado pela jornalista Natalia Ribeiro. A conversa recebeu a médica ginecologista e obstetra Daniela Berardo, a médica de Saúde da Família Fátima Nepomuceno e, compondo a bancada do SJCC, Aisha Vitória, da editoria de Saúde e Bem-Estar do Jornal do Commercio.

Assista ao videocast Uma por Uma #18 - Saúde ginecológica e sexual: as mulheres conhecem o próprio corpo?

Conhecimento do próprio corpo

A maneira como as mulheres lidam com a sexualidade mudou ao longo das gerações, mas ainda existem barreiras para falar sobre o assunto. Fátima Nepomuceno lembrou que, no passado, muitas mulheres tinham menos liberdade para expressar desejos, fazer escolhas sobre a vida reprodutiva e até conversar sobre sexo. A realidade também era marcada por casamentos precoces e pela expectativa de que a mulher se dedicasse exclusivamente à casa, ao marido e aos filhos.

Para Daniela Berardo, parte dessa dificuldade começa na infância, na forma como meninas e meninos são educados a lidar com o próprio corpo. Enquanto os meninos costumam ser incentivados a explorar e conhecer a própria anatomia, as meninas muitas vezes recebem repreensões quando demonstram curiosidade sobre a região íntima.

Essa diferença pode acompanhar as mulheres na vida adulta e dificultar conversas sobre prazer, desconforto e necessidades sexuais. A ginecologista ressaltou que o conhecimento do próprio corpo também é importante para a comunicação entre parceiros, uma vez que saber o que proporciona prazer e quais são os próprios limites ajuda a mulher a expressar essas necessidades durante uma relação.

Dra. Daniela Berardo, médica ginecologista e obstetra - Gabriel Ferreira/JC Imagem

A educação sexual foi apontada pelas participantes como um caminho para ampliar o conhecimento sobre o corpo e fortalecer a prevenção. Aisha Vitória destacou que a informação "tem que ser divulgada, tanto pela família, quanto pela escola e pela saúde pública", com linguagem adequada e sem preconceitos.

"Essas crianças que têm mais informação, elas se defendem melhor, até de abuso. Elas conseguem entender que aquilo que o tio, que alguém está fazendo com ela, que um irmão, que um primo, aquilo não é normal", complementou a dra. Daniela.

Menstruação, dores e sinais que não devem ser ignorados

A menstruação ainda é cercada por crenças e constrangimentos que atravessam gerações. "Olha, era um crime estar falando sobre menstruação. Sobre sexo, então, aí é que não podia nem podia falar. Era um tabu muito grande".

Fátima contou que cresceu ouvindo que mulheres menstruadas não poderiam consumir determinados alimentos ou lavar o cabelo. Ao longo da vida, percebeu como essas ideias eram transmitidas dentro das famílias e precisou questioná-las para interromper a reprodução desses tabus.

Dra. Fátima Nepomuceno, médica de Saúde da Família - Gabriel Ferreira/JC Imagem

As participantes também discutiram a dificuldade de falar abertamente sobre o ciclo menstrual. Expressões como "naqueles dias" ainda são usadas por mulheres que evitam mencionar diretamente a menstruação, como se fosse um assunto proibido.

Além do constrangimento, a naturalização de dores e desconfortos pode atrasar a procura por atendimento. Daniela alertou que cólicas intensas, dores de cabeça e alterações que impedem a realização de atividades cotidianas precisam ser investigadas. A médica chamou atenção especialmente para a endometriose, que pode levar anos para ser diagnosticada quando os sintomas são tratados como parte inevitável do ciclo menstrual.

Informação e acolhimento no atendimento

O acesso à informação e aos serviços de saúde também depende de condições sociais e econômicas. Durante o episódio, as participantes lembraram que a falta de dinheiro para comprar absorventes pode fazer com que meninas e mulheres deixem de frequentar a escola ou o trabalho durante o período menstrual.

Aisha Vitória fez questão de informar acerca do Programa de Proteção e Promoção da Saúde e Dignidade Menstrual, do governo federal, que oferece absorventes gratuitos a pessoas que menstruam e atendem aos critérios estabelecidos. A iniciativa, segundo ela, ainda é pouco conhecida por parte da população.

Aisha Vitória, da editoria de Saúde e Bem-Estar do Jornal do Commercio - Gabriel Ferreira/JC Imagem

Sobre o tópico, a dra Fátima destacou a importância das equipes de Saúde da Família, que acompanham a população ao longo das diferentes fases da vida e podem estabelecer vínculos que facilitam a identificação de necessidades de cuidado.

Ao final do episódio, Daniela reforçou que as mulheres devem prestar atenção aos sinais do corpo e procurar ajuda profissional quando tiverem dúvidas ou sintomas. "Não é normal ter dor, não é normal ter cólica, não é normal sentir dor quando tem relação sexual".

O episódio #18 do Uma por Uma está disponível no YouTube do JC Play. O videocast é publicado quinzenalmente e reúne mulheres para discutir temas que atravessam a sociedade e a vida cotidiana.