Defesa Civil do estado emitiu outros alertas para esta sexta-feira (20), com previsão de fortes chuvas, granizo além de ventos fortes

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Um temporal na madrugada desta sexta-feira (20) devastou a cidade de Tupanciretã, no Rio Grande do Sul. A chuva, acompanhada de fortes ventos, chegou por volta das 3h e destruiu cerca de 8 mil, das 8,6 mil casas do município. Três pessoas morreram, segundo confirmação da cidade.

“Realmente foi algo jamais visto, é cena de filme. O nosso hospital estava interditado pelas árvores ao redor, nem as ambulâncias chegavam”, disse Gustavo Herter Terra, prefeito de Tupanciretã, em entrevista à Rádio Gaúcha.

Ainda de acordo com o prefeito, a rede elétrica caiu e o abastecimento de água ficou comprometido. As pessoas feridas foram levadas para hospitais dos municípios de Santa Maria e Júlio de Castilhos.

Na madrugada de hoje, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, emitiu um alerta de condição severa para tempestade com granizo grande e vendaval nas proximidades de Tupanciretã. O alerta já apontava para um risco muito alto de destelhamento. Segundo o órgão, a forte chuva avançou sobre Tupanciretã e municípios próximos, por volta das 3h19.

Nas redes sociais, o governador do estado, Eduardo Leite, disse que mobilizou as equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Brigada Militar e demais órgãos estaduais para atender a população. Também acionou Comando Militar do Sul para ajudar.

Leite disse que determinou a liberação imediata de R$ 2 milhões da Defesa Civil estadual para apoiar a contratação de máquinas, equipamentos e tudo o que for necessário neste primeiro momento.

“Estamos trabalhando para que essa mobilização de maquinário comece ainda hoje. Também conversei com o presidente da companhia de energia que atende a região e solicitei a mobilização de todas as equipes possíveis para acelerar o restabelecimento do fornecimento. Foram muitos postes e redes de energia atingidos. Sabemos que será um trabalho complexo, mas é fundamental concentrar todos os esforços para devolver o quanto antes as condições de normalidade à população”, disse.

Estragos no RS atingem mais cidades além de Tupanciretã

No município de Tupanciretã, foram registradas três mortes e 60 feridos. Mas os estragos também atingiram outras cidades da região, de acordo com a Defesa Civil. O órgão contabilizou 32 ocorrências em 28 municípios, todas relacionadas a danos materiais.

A cidade de São Domingos do Sul foi bastante afetada pelas chuvas e pelos ventos. O vendaval atingiu 1.434 pessoas e causou danos materiais em residências e em dois estabelecimentos comerciais.

Em Lagoa Vermelha, 820 pessoas foram afetadas, e 20 moradores ficaram desalojados. Ao todo, 200 casas foram danificadas, quatro destelhadas e uma escola sofreu danos. Houve ainda a queda de 30 árvores, quatro postes foram atingidos e quatro ruas ficaram obstruídas.

Os municípios de Lindolfo Collor, Júlio de Castilhos, Charrua, Caxias do Sul, Bossoroca, Fortaleza dos Valos e Marau também foram afetados pela tempestade. Todos registraram danos materiais, como casas destelhadas, queda de árvores, interrupção no fornecimento de energia elétrica, vias obstruídas e famílias desalojadas.

Ajuda do governo Federal

O governo federal determinou o deslocamento de uma equipe do Grupo de Apoio a Desastres da Defesa Civil Nacional para a cidade gaúcha de Tupanciretã, atingida por uma tempestade na madrugada desta sexta-feira (20) que deixou pelo menos três mortos.

A equipe vai apoiar as ações de atendimento à população, agilizar o reconhecimento federal da situação de emergência e viabilizar a liberação de recursos para o socorro às vítimas.

“A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) orientou o município a decretar emergência para que seja possível iniciar a liberação de recursos federais destinados ao atendimento das vítimas”, informou a Secretaria de comunicação da Presidência da República.

O Ministério da Saúde informou que pelo menos duas equipes da Força Nacional do SUS já estão a caminho de Tupanciretã para apoiar as equipes de saúde no enfrentamento de mais uma tragédia climática.

Uma terceira equipe, responsável pela missão exploratória, realizará o diagnóstico da situação local para identificar os profissionais, equipamentos e insumos necessários à estruturação da resposta em até 72 horas.