Ministro André de Paula negocia com Filipinas medidas que afetam exportações de carne suína

Entre janeiro e setembro de 2026, foram exportadas aproximadamente 283,5 mil toneladas para o mercado filipino

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O ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula, se reuniu nesta segunda-feira (16) com o secretário de Agricultura das Filipinas, Francisco Tiu Laurel, em Manila, para discutir medidas comerciais e sanitárias que afetam as exportações brasileiras de produtos agropecuários. O principal assunto foi a suspensão temporária das importações de carne suína brasileira pelo país asiático.

As Filipinas são o principal destino da carne suína produzida no Brasil. Entre janeiro e setembro de 2026, foram exportadas aproximadamente 283,5 mil toneladas para o mercado filipino, em operações que movimentaram mais de US$ 600 milhões, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

Durante o encontro, André de Paula apresentou a preocupação do governo brasileiro com a suspensão provisória das importações de carne suína, estabelecida pelas autoridades filipinas pelo período de 60 dias. O ministro defendeu a previsibilidade das relações comerciais e a manutenção dos embarques que já foram contratados.

Após a reunião, o ministro afirmou que o encontro permitiu apresentar documentos e esclarecer questionamentos relacionados ao setor brasileiro de suinocultura. Ele também demonstrou otimismo em relação ao avanço das negociações em curto prazo.

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Aumento de tarifas de importação

Outro ponto discutido foi a possibilidade de aumento das tarifas de importação da carne suína brasileira e de alteração na classificação tarifária da papada suína congelada. As duas propostas ainda estão em análise pelas autoridades das Filipinas.

Na área sanitária, os representantes dos dois países trataram dos procedimentos de inspeção de produtos brasileiros e da renovação do reconhecimento do sistema oficial de inspeção de carnes do Brasil. A proposta brasileira é manter o modelo em que os estabelecimentos exportadores são habilitados por indicação da autoridade sanitária nacional.

Também esteve na pauta o pedido de reconhecimento da regionalização para a peste suína africana (PSA), apresentado pelo Brasil em maio deste ano. A medida permitiria restringir eventuais suspensões comerciais às regiões onde houver registro da doença, preservando as exportações de áreas que permaneçam livres da infecção.

A agenda incluiu ainda negociações para ampliar o acesso de produtos brasileiros ao mercado filipino. Entre as demandas estão a abertura do mercado para material genético de suínos, bovinos e aves, além do avanço das tratativas para a exportação de maçãs brasileiras.

André de Paula também destacou a importância do diálogo entre os governos e mencionou a reunião entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Ferdinand Marcos Jr., realizada durante a visita de Estado do presidente brasileiro a Manila. Segundo o ministro, a conversa com o secretário filipino manteve o mesmo ambiente de abertura e disposição para avançar nas negociações.

Após a reunião bilateral, o ministro se encontrou com representantes do setor brasileiro de suinocultura para compartilhar os pontos discutidos com as autoridades filipinas e avaliar os próximos passos.



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