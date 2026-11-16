Criança de 4 anos morre após ser arremessada de viaduto pela própria mãe em São Paulo

De acordo com a ocorrência, a mulher apresentava comportamento alterado e também foi socorrida ao Hospital das Clínicas, onde permaneceu sob escolta

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

Uma mulher de 23 anos foi presa em flagrante por homicídio após jogar a própria filha, de 4 anos, de um viaduto na região central de São Paulo, na tarde deste domingo, 15. A criança caiu no asfalto da Avenida 23 de Maio, foi socorrida ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu aos ferimentos.

A ocorrência foi registrada no Viaduto Pedroso, na região da Bela Vista. Segundo a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU), guardas civis metropolitanos (GCMs) foram acionados durante patrulhamento na região e encontraram a mulher cercada por populares. Os agentes a contiveram no local. A defesa da mulher não foi localizada.

Hospital das Clínicas

De acordo com as informações da ocorrência, a mulher apresentava comportamento alterado e também foi socorrida ao Hospital das Clínicas, onde permaneceu sob escolta da Guarda Civil Metropolitana.

A criança foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao mesmo hospital, mas morreu em decorrência dos ferimentos.

O caso foi registrado como homicídio no 78º Distrito Policial (DP), nos Jardins.