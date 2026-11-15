Prefeito de Salvador anuncia vinda de Shakira ao Brasil

Apresentação será em evento privado, dia 6 de janeiro de 2027, na Arena Fonte Nova; prefeito afirmou que não foram utilizados recursos públicos

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Em publicação nas redes sociais neste domingo (15), o prefeito de Salvador, Bruno Reis, afirmou que a colombiana Shakira vem ao Brasil para show no dia 6 de janeiro, na Arena Fonte Nova.

"O evento será privado, sem utilização de recursos públicos, mas contará com o apoio institucional da Prefeitura. Uma iniciativa que movimenta a economia, gera emprego e renda, fortalece o turismo e projeta ainda mais nossa cidade para o Brasil e o mundo", afirmou em post do Instagram.

Shakira veio ao Brasil dia 2 de maio para o show Todo Mundo no Rio, realizado na Praia de Copacabana, reunindo mais de 2 milhões de pessoas - Reprodução/Instagram

"Salvador é a capital da cultura, da música e dos grandes encontros. É sempre uma alegria ver nossa cidade no palco dos grandes eventos internacionais", complementou.

Até a última atualização, não haviam sido divulgadas informações sobre início das vendas de ingressos ou detalhes os valores.