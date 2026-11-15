Prefeito de Salvador anuncia vinda de Shakira ao Brasil

Apresentação será em evento privado, dia 6 de janeiro de 2027, na Arena Fonte Nova; prefeito afirmou que não foram utilizados recursos públicos

por Julliana Brito
Prefeito de Salvador anuncia vinda de Shakira ao Brasil
Evento foi confirmado pelo prefeito Bruno Reis - Reprodução/Instagram/Shakira

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Em publicação nas redes sociais neste domingo (15), o prefeito de Salvador, Bruno Reis, afirmou que a colombiana Shakira vem ao Brasil para show no dia 6 de janeiro, na Arena Fonte Nova. 

"O evento será privado, sem utilização de recursos públicos, mas contará com o apoio institucional da Prefeitura. Uma iniciativa que movimenta a economia, gera emprego e renda, fortalece o turismo e projeta ainda mais nossa cidade para o Brasil e o mundo", afirmou em post do Instagram. 

Reprodução/Instagram
Shakira veio ao Brasil dia 2 de maio para o show Todo Mundo no Rio, realizado na Praia de Copacabana, reunindo mais de 2 milhões de pessoas - Reprodução/Instagram

"Salvador é a capital da cultura, da música e dos grandes encontros. É sempre uma alegria ver nossa cidade no palco dos grandes eventos internacionais", complementou. 

Até a última atualização, não haviam sido divulgadas informações sobre início das vendas de ingressos ou detalhes os valores. 

Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre no canal do WhatsApp