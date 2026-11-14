Governo abre consulta pública sobre enfrentamento ao calor extremo

Proposta ajudará a construir Plano pelo Resfriamento e Combate ao Calor Extremo, com medidas para preparar o País para aumento das temperaturas

por Agência Brasil
Governo abre consulta pública sobre enfrentamento ao calor extremo
Pessoas na rua durante forte onda de calor em dezembro de 2025, em São Paulo - Paulo Pinto/Agência Brasil

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O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) abriu uma consulta pública com objetivo de receber contribuições para o enfrentamento do calor extremo no País e para ampliar o acesso da população a ambientes mais frescos e saudáveis.

Aberta na sexta-feira (13), a consulta pública ficará disponível na plataforma Brasil Participativo até 23 de novembro. 

As propostas vão ajudar a construir o Plano de Ação pelo Resfriamento e Combate ao Calor Extremo (Pnar Brasil), que reúne medidas para proteger a saúde, reduzir desigualdades e preparar o país para o aumento das temperaturas. 

Em nota, o MMA ressaltou que o calor extremo afeta a saúde, as condições de trabalho e a qualidade de vida da população, especialmente nas áreas urbanas com pouca vegetação e maior exposição ao sol.

"O desafio é encontrar formas de tornar as cidades e os ambientes construídos mais frescos e seguros, sem aumentar desnecessariamente o consumo de energia e as emissões de gases de efeito estufa", diz a pasta. 

Com apoio técnico do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), a proposta reúne estratégias como o uso da vegetação e de outras soluções baseadas na natureza, além de medidas de eficiência energética e resfriamento sustentável.

De acordo com informações do MMA, o documento também apresenta dez recomendações nacionais, organizadas em seis áreas temáticas, com metas previstas para 2027, 2031 e 2035.

Além disso, a proposta busca articular políticas públicas e orientar a atuação conjunta de diferentes setores e esferas de governo. 

O trabalho faz parte do Programa Cidades Verdes Resilientes, coordenado pelo MMA, pelo Ministério das Cidades e pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), e aos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, como o Compromisso Global pelo Resfriamento.

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