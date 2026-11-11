Uma por Uma: medo e falta de estrutura limitam a liberdade das mulheres de circular pela cidade

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O direito das mulheres de ocupar e circular pela cidade ainda esbarra em obstáculos que vão além das condições do transporte público. Medo de assédio, ruas mal iluminadas, infraestrutura inadequada para pedestres e ciclistas e deslocamentos que não consideram as responsabilidades de cuidado fazem parte de uma rotina que limita a autonomia feminina.

Como transformar os espaços urbanos em ambientes mais seguros e acessíveis para as mulheres foi a discussão do 17° episódio do videocast Uma por Uma, apresentado pela jornalista Natalia Ribeiro. A conversa recebeu a delegada Andreza Gregório, do Departamento de Polícia da Mulher da Polícia Civil de Pernambuco (DPMul), a arquiteta e urbanista Barbara Barbosa, da Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife (Ameciclo), e a jornalista Roberta Soares, colunista de Mobilidade do Jornal do Commercio.

Assista ao videocast Uma por Uma #17: Ir, vir e viver a cidade: o direito existe, a liberdade nem tanto

Uma cidade planejada para quem?

A forma como as cidades são planejadas influencia diretamente a liberdade de circulação das mulheres. Para Roberta Soares, enquanto o planejamento costuma considerar o trajeto entre casa e trabalho, muitas mulheres precisam conciliar diferentes atividades ao longo do dia, como levar os filhos à escola, acompanhar parentes e resolver tarefas domésticas. Essa sequência, somada às longas distâncias, torna a rotina ainda mais complexa.

A jornalista lembrou o relato de uma mulher que conheceu durante uma reportagem na comunidade do Passarinho, no Recife. Para se sentir mais segura no caminho até o ponto de ônibus, ela prendia o cabelo, escondia os fios sob um boné e tentava se disfarçar de homem.

A infraestrutura também interfere nas escolhas de transporte. Calçadas, ciclovias, ciclofaixas e iluminação pública inadequadas podem fazer com que mulheres desistam de caminhar ou pedalar, mesmo quando essas opções seriam mais convenientes para seus trajetos.

Barbara Barbosa apresentou dados da Ameciclo que ajudam a dimensionar essa desigualdade. Na Região Metropolitana do Recife, as mulheres representam apenas 9,1% das pessoas que pedalam, segundo a contagem de ciclistas realizada pela associação. Ela também citou uma pesquisa de perfil com usuários de bicicleta, na qual 59% das mulheres relataram situações de assédio, contra 11% dos homens.

Para a arquiteta, pensar uma cidade que ofereça segurança a mulheres e crianças significa criar espaços melhores para toda a população. "Enquanto as cidades não forem pensadas por mulheres e para mulheres, a gente vai estar fazendo cidades carro-centradas", afirmou.

Barbara Barbosa, coordenação da Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife (Ameciclo) - YouTube/JC Play

A cidade não é segura

Durante o episódio, Natalia Ribeiro apresentou dados de uma pesquisa realizada pelo Instituto Patrícia Galvão em parceria com o Instituto Locomotiva: 97% das mulheres ouvidas, usuárias do transporte público, disseram já ter sido vítimas de assédio nesses espaços. Além disso, 46% afirmaram não se sentir confiantes para utilizar os meios de transporte sem sofrer assédio.

A delegada Andreza Gregório destacou que não existe um ambiente completamente seguro para as mulheres. A violência de gênero pode acontecer dentro de casa, no transporte público e no ambiente de trabalho, entre outros espaços. No transporte público, um dos crimes mais recorrentes é a importunação sexual, tipificada no artigo 215-A do Código Penal.

Além do registro de ocorrências, existem ferramentas que permitem comunicar situações de violência e contribuir para a identificação de locais onde o problema acontece. Andreza apresentou o Protege Mulher, da Secretaria da Mulher de Pernambuco, que permite notificar situações de assédio e outras ocorrências para que os casos sejam mapeados e possam orientar providências.

A Polícia Civil também disponibiliza a plataforma 197 Mulher. A ferramenta permite registrar ocorrências e solicitar medidas protetivas em situações de violência doméstica e familiar. Segundo a delegada, o serviço funciona por meio de um formulário e de um chat, com possibilidade de acompanhamento do procedimento.

Andreza Gregório, delegada adjunta do Departamento de Polícia da Mulher da Polícia Civil de Pernambuco (DPMul) - YouTube/JC Play

O que mudar para que a cidade também seja das mulheres?

Entre as medidas apontadas pelas participantes estão a ampliação e a manutenção da infraestrutura cicloviária, a melhoria da iluminação pública, a redução das velocidades nas vias e a implantação de mecanismos de proteção nos pontos de ônibus e no transporte coletivo.

Roberta Soares chamou atenção para a necessidade de ciclovias mais protegidas, em vez de estruturas precárias e expostas, além de paradas mais iluminadas e sistemas que permitam às passageiras pedir ajuda. Ela também lembrou que, a partir das 22h, motoristas de ônibus têm a obrigação de parar fora do ponto para atender passageiros que solicitarem o desembarque.

Ao final da conversa, a arquiteta incentivou a ocupação dos espaços públicos não apenas para atividades de lazer, mas também no cotidiano. A cidade, segundo ela, precisa ser um lugar em que as pessoas se reconheçam e se sintam parte do ambiente.

O episódio #17 do Uma por Uma está disponível no YouTube do JC Play, assim como os demais. O videocast é publicado quinzenalmente e reúne mulheres para discutir temas que atravessam a sociedade e a vida cotidiana.