Seca atingiu 59% dos municípios brasileiros em 2025, revela pesquisa do IBGE

O levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística aponta que a seca se consolidou como o desastre climático de maior alcance no País

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

Um total de 3.289 municípios brasileiros, o equivalente a 59% das cidades do País, foram atingidos pela seca em 2025. Os dados constam da Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira, 11.

O levantamento aponta que a seca se consolidou como o desastre climático de maior alcance no território nacional, acumulando um crescimento em relação a 2020, quando afetava 2.916 localidades (53,4%).

Regionalmente, a seca se alastrou de forma mais acelerada pela Região Norte, onde a proporção de cidades afetadas mais que dobrou, saltando de 30,4% (124 municípios) em 2020 para 67,1% (302 municípios) em 2025. A Região Sul manteve a maior incidência relativa do país, atingindo 71,1% das municipalidades (847 cidades).

O Amazonas teve 100% de suas 62 cidades atingidas pela seca em 2025, seguido pelo Acre, com 95,5% (21 municípios). O Amapá, que não havia registrado episódios de seca na edição de 2020, viu 75% de suas cidades (12 municípios) serem afetadas no levantamento atual.

Para conter a emergência, a distribuição de água por carros-pipa (52%) e a perfuração de poços (51%) foram as medidas operacionais mais adotadas pelos gestores locais. O planejamento preventivo, no entanto, ainda é limitado. Entre os 3.289 municípios afetados, apenas 39,5% (1.300 localidades) possuíam um Plano de Contingência ou Prevenção específico para a seca.

Três em cada quatro municípios sofreram impacto ambiental em dois anos



De cada quatro municípios brasileiros, três sofreram impactos ambientais no intervalo de dois anos, como secas, alagamentos e deslizamentos. Esse dado representa 4.140 de um total de 5.571 cidades (74,3%).

A constatação faz parte da Pesquisa de Informações Básicas Municipais (Munic), divulgada nesta quarta-feira (11), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O levantamento foi realizado por meio de informações prestadas por prefeituras de todo o país, além do Distrito Federal e do Distrito Estadual de Fernando de Noronha (PE), e tem como referência o ano de 2025. Para quantificar o número de impactos ambientais, o IBGE levou em consideração ocorrências acontecidas nos 24 meses anteriores à coleta de dados.

A última vez em que o IBGE tinha coletado esse tipo de dado foi em 2020. Na ocasião, 66,2% dos municípios haviam informado a existência de impactos ambientais dois anos antes.

Apenas 11,3% (629 cidades) declararam não ter sofrido nenhum impacto nos dois períodos de pesquisa (2020 e 2025).