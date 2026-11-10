El Niño: Prefeitura de Aracaju cancela Réveillon e Verão Caju 2027 por crise hídrica

Prefeitura atribui decisão aos efeitos previstos do El Niño e à falta de água na capital; Festival do Caranguejo também foi adiado.

por JC
El Niño: Prefeitura de Aracaju cancela Réveillon e Verão Caju 2027 por crise hídrica
A prefeita Emília Corrêa se reuniu com secretários e representantes de diversos órgãos municipais para decidir o cancelamento do Réveillon dos Sergipanos e do Verão Caju 2027 - Felipe Bass/PMA

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A Prefeitura de Aracaju anunciou o cancelamento do Réveillon dos Sergipanos e do Verão Caju 2027. A gestão municipal também decidiu transferir o Festival do Caranguejo, previsto para dezembro, para uma nova data. A medida foi anunciada nesta terça-feira (10) e, segundo a administração, está relacionada aos efeitos previstos do fenômeno El Niño e à crise no abastecimento de água na capital sergipana.

De acordo com a Prefeitura, os recursos que seriam destinados à realização dos eventos serão redirecionados para ações de enfrentamento à crise hídrica e medidas para reduzir os impactos da escassez de água.

Em nota, a prefeita Emília Corrêa afirmou que a decisão foi tomada após avaliação do cenário climático e das dificuldades enfrentadas pela população.

"Nenhum gestor gosta de cancelar eventos, mas o nosso compromisso é cuidar das pessoas e agir com responsabilidade. Sabemos da importância dessas programações para a cidade, para o turismo e para a economia, mas, neste momento, precisamos ter cautela e colocar a segurança e o bem-estar da população em primeiro lugar", declarou.

Racionamento de água começa em cidades de Sergipe

O anúncio da Prefeitura ocorreu um dia depois de o Governo de Sergipe informar que haverá racionamento de água a partir da próxima segunda-feira (16) em Aracaju, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão.

A medida foi anunciada em razão das chuvas abaixo da média e do aumento da evaporação provocado pelas altas temperaturas associadas ao El Niño.

Na capital, o abastecimento será interrompido em diferentes bairros e horários. Confira o cronograma:

  • Diariamente, das 22h às 7h: Bugio, Jardim Centenário, Soledade e Olaria.
  • Terças e quintas-feiras, das 22h às 7h: Siqueira Campos, José Conrado e Novo Paraíso.
  • Domingos e quartas-feiras, das 22h às 7h: Santos Dumont, 18 do Forte, Porto Dantas, Industrial, Santo Antônio, Cidade Nova, Dom Luciano, Japãozinho, Lamarão, Centro, Getúlio Vargas, São José, Cirurgia e Palestina.

Responsável por 30% do abastecimento de Aracaju, a Barragem Sindicalista Jaime Umbelino de Souza, conhecida como Barragem do Poxim, em São Cristóvão, está com 21,4% da capacidade.

No interior de Sergipe, 14 municípios estão em situação de emergência devido à seca e à estiagem. Segundo as informações divulgadas, ainda não há necessidade de racionamento nessas cidades.

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Verão Sergipe também foi cancelado

O Governo de Sergipe anunciou na segunda-feira (9) o cancelamento do Verão Sergipe, evento cultural e esportivo que seria promovido pelo estado. A administração estadual informou que os recursos previstos para a programação serão redirecionados para ações de enfrentamento aos efeitos do El Niño.

Entenda o que é o El Niño

O El Niño é um fenômeno climático caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial. Esse processo pode alterar os padrões de chuva e temperatura em diferentes regiões do mundo.

Em Sergipe, o cenário de estiagem e as altas temperaturas têm contribuído para a redução do volume de água nos reservatórios e para as dificuldades no abastecimento.

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