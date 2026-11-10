Ambev amplia apoio a organizações que fortalecem comunidades e geram oportunidades com edital de R$ 500 mil

A nova iniciativa da companhia visa o fortalecimento de organizações do terceiro setor e apoiará 10 projetos nas cinco regiões do Brasil

por JC
Ambev amplia apoio a organizações que fortalecem comunidades e geram oportunidades com edital de R$ 500 mil
Ambev amplia apoio a organizações que fortalecem comunidades e geram oportunidades com edital de R$ 500 mil - Imagem criada com IA

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A Ambev lança o Bora Impactar, novo edital voltado ao fortalecimento de organizações da sociedade civil (OSCs) que atuam em diferentes regiões do Brasil. A iniciativa destinará R$ 500 mil em recursos não reembolsáveis para apoiar 10 projetos de impacto socioambiental, com R$ 50 mil destinados a cada organização selecionada.

O edital amplia a atuação da Ambev junto ao terceiro setor ao criar uma nova frente de apoio para organizações de diferentes áreas e territórios. Por meio de capital semente, o Bora Impactar busca facilitar o acesso a recursos para iniciativas que já contribuem para o desenvolvimento das comunidades, ajudando projetos com potencial de impacto a sair do papel, ganhar força ou ampliar seu alcance. Podem ser inscritos projetos relacionados a qualquer um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

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Para garantir representatividade nacional, serão selecionados dois projetos de cada uma das cinco regiões do país: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Entre os critérios de avaliação estão o potencial de impacto socioambiental, a capacidade de execução da organização, o potencial de escalabilidade e multiplicação do investimento e a sustentabilidade da iniciativa após o aporte.

“Acreditamos que ampliar o acesso a recursos é também ampliar oportunidades e impacto. O Bora Impactar nasce para fortalecer organizações que já fazem a transformação acontecer nos territórios em que atuamos, contribuindo para que boas iniciativas ganhem força, cheguem a mais pessoas e façam a diferença na vida de suas comunidades”, afirma Laura Aguiar, diretora de Impacto e Relações com a Sociedade da companhia.

A iniciativa integra a estratégia da Ambev de apoiar projetos que atuam em diferentes regiões e comunidades do país. Ao lado de outras frentes da companhia, o edital diversifica as formas de apoio à sociedade civil, conectando recursos a projetos e organizações que já atuam na ponta, contribuindo para fortalecer comunidades, ampliar oportunidades e estimular a convivência e as conexões.

As inscrições podem ser feitas pela plataforma Prosas até 22 de novembro. A seleção acontece entre os dias 23/11 e 03/12, com previsão de contratação e destinação dos recursos em dezembro de 2026.

Serviço

  • O quê: Edital Bora Impactar
  • Quando: até 22 de novembro.
  • Onde: inscrições gratuitas na plataforma Prosas
  • Critérios: Podem participar organizações sem fins lucrativos, com CNPJ ativo há pelo menos dois anos e sede no Brasil. Serão selecionados 10 projetos, com dois representantes de cada uma das cinco regiões do país, voltados a temas relacionados a qualquer um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Cada iniciativa receberá R$ 50 mil em recursos não reembolsáveis. A seleção será feita a partir de análise documental e avaliação das propostas por uma banca de especialistas.
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JC

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