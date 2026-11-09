Festival Fortaleza de Cinema reúne profissionais com experiência internacional para orientar novos cineastas

Laboratório gratuito selecionará oito curtas para receber consultorias de Patrícia Baía, Rafaela Camelo e Raul Damasceno, de 8 a 10 de dezembro.

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A experiência de profissionais com atuação em produções nacionais e participação em festivais internacionais será compartilhada com novos cineastas durante a primeira edição do Festival Fortaleza de Cinema. A produtora executiva Patrícia Baía, a diretora Rafaela Camelo e o escritor e roteirista Raul Damasceno serão responsáveis pelas consultorias do laboratório gratuito de desenvolvimento de curtas-metragens, que acompanhará oito projetos entre os dias 8 e 10 de dezembro, na CAIXA Cultural Fortaleza.

As orientações serão divididas em três áreas: produção executiva, direção e roteiro. A iniciativa é voltada a realizadores residentes em Fortaleza que tenham projetos ainda em fase de desenvolvimento. Entre os trabalhos dos profissionais convidados estão filmes como O Shaolin do Sertão e Os Parças, produções exibidas nos festivais de Berlim e Sundance e roteiros premiados em concursos do setor audiovisual.

A proposta é oferecer acompanhamento aos participantes antes do início das filmagens, etapa em que são definidas questões relacionadas à narrativa, à linguagem cinematográfica e à viabilidade de produção. Com profissionais de diferentes áreas, o laboratório pretende contribuir para o desenvolvimento dos projetos selecionados.

Na área de produção executiva, Patrícia Baía compartilhará sua experiência em filmes como O Shaolin do Sertão, Os Parças, Cine Holliúdy 2, Cabeça de Nêgo e O Melhor Amigo. A produtora também trabalhou em empresas como VideoFilmes, O2 Filmes e Glaz Entretenimento. Além disso, é sócia da Corte Seco Filmes, responsável durante vários anos pela realização do Cine Ceará – Festival Ibero-Americano de Cinema.

A consultoria de direção ficará a cargo de Rafaela Camelo. A cineasta apresentou seu primeiro longa-metragem, A Natureza das Coisas Invisíveis, coprodução entre Brasil e Chile, na Berlinale 2025. Também participou da programação do festival alemão em 2023 com As Miçangas, codirigido com Emanuel Lavor, e levou O Mistério da Carne ao Festival de Sundance, em 2019. Sua trajetória inclui ainda participações no Berlinale Talents e nos laboratórios BrLab, em São Paulo, e Produire au Sud, na França.

Já a orientação em roteiro será conduzida por Raul Damasceno, que desenvolveu o projeto de longa-metragem Esta Cidade é Um Deserto Sem Você como bolsista do programa New Voices, da Fulbright Brasil. O trabalho venceu o concurso do FRAPA em 2023 e foi selecionado para o Laboratório Novas Histórias e o festival português GUIÕES.

Raul também é autor do romance O Rio Que Me Corta por Dentro, publicado pela Astral Cultural, que será adaptado para o audiovisual em uma produção da Deberton Filmes. O roteirista integra ainda a equipe de criação de O Melhor Amigo, dirigido por Allan Deberton.

Oito projetos e três dias de consultoria

O laboratório receberá projetos de ficção, documentário ou cinema experimental, com duração prevista de até 25 minutos. Das oito vagas disponíveis, 25% serão reservadas a pessoas negras, indígenas, quilombolas, LGBTQIAPN+ e pessoas com deficiência. O resultado da seleção será divulgado em 20 de novembro.

Os realizadores selecionados deverão participar de todas as atividades presenciais, programadas para ocorrer das 13h às 18h, durante os três dias de consultoria.

Criado pelo cineasta Allan Deberton, o Festival Fortaleza de Cinema terá sua primeira edição entre 8 e 13 de dezembro, com patrocínio da CAIXA e produção da Deberton Filmes. Toda a programação será gratuita e contará com mostras competitivas de curtas-metragens brasileiros, estrangeiros e produzidos em Fortaleza.

Serviço

Público: realizadores residentes em Fortaleza, com projetos de curtas-metragens em desenvolvimento

Seleção: oito projetos

Divulgação dos selecionados: 20 de novembro

Consultorias: de 8 a 10 de dezembro, das 13h às 18h

Local: CAIXA Cultural Fortaleza — Avenida Pessoa Anta, 287, Praiade Iracema

Regulamento: fortalezadecinema.com/laboratorio-de-curtas

Instagram: @fortalezadecinema

Patrocínio: CAIXA Cultural

Entrada: gratuita