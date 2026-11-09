Brasil perde R$ 51,9 bilhões com eventos climáticos em 6 meses

O rombo financeiro ainda não considera os efeitos do fenômeno El Niño, que promete ser mais severo entre o fim deste ano e o início de 2027

por Estadão Conteúdo
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Brasil perde R$ 51,9 bilhões com eventos climáticos em 6 meses - MAURÍCIO TONETTO/SECOM

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Os eventos climáticos impuseram prejuízos econômicos de R$ 51,9 bilhões no primeiro semestre no Brasil, estima a Confederação Nacional das Seguradoras (CNSeg) em estudo divulgado na 31ª Cúpula do Clima das Nações Unidas (COP), em Antália, Turquia, que teve início ontem. O volume já supera as perdas registradas em todo o ano passado, quando somaram R$ 46,7 bilhões.

O rombo ainda não considera os efeitos do fenômeno El Niño, que promete ser mais severo entre o fim deste ano e o início de 2027

Os danos econômicos são agravados pela cobertura limitada dos seguros no Brasil. No recorte que abrange 2025 e a primeira metade de 2026, somente 11,2% das perdas contavam com proteção securitária, em um cálculo que exclui estiagens. No ano passado, o índice era de 13,1%, bem abaixo das médias na América Latina (23%) e no mundo (51%). "O gap de seguros é preocupante, em particular no agronegócio", disse o presidente da CNSeg, Dyogo Oliveira, em uma conversa com jornalistas no âmbito da COP.

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SECAS

As secas responderam por mais de 90% dos prejuízos econômicos provocados pelos 65 desastres climáticos significativos observados entre janeiro de 2025 e junho de 2026. No entanto, somente 0,6% estava protegido por apólices, proporção que cai para 0,4% quando considerado a primeira metade de 2026.

O cenário à frente também é desafiador: a expectativa é de que 70% dos municípios brasileiros expostos à falta de chuva podem ter alto risco de estresse hídrico até 2030.

No agro, os efeitos econômicos da seca triplicaram entre 2024 e 2025, a R$ 42,1 bilhões, enquanto a área de grãos segurada caiu de 6% para 3%.

‘POUCO INTELIGENTE’

"O Brasil adota uma estratégia pouco inteligente para organizar a produção rural. O produtor fica sem seguro, sofre o evento climático e acaba se tornando inadimplente com o banco, ou o governo promove renegociação", diz Oliveira. "Esse custo volta para o contribuinte."

O círculo vicioso é agravado pela instabilidade nos repasses do programa de subvenção do governo ao seguro rural. Neste ano, o Ministério da Agricultura bloqueou R$ 461,7 milhões em subsídios, de pouco mais de R$ 1 bilhão previstos no orçamento original de 2026. Em setembro, o Congresso aprovou legislação que transforma os recursos em despesas obrigatórias. "Isso não significa aumento da subvenção para o seguro rural, mas que pelo menos aquilo que está lá pode ser considerado com segurança de que realmente vai ser usado", disse Oliveira, que foi ministro do Planejamento e presidente do BNDES na gestão Michel Temer (MDB).

No Nordeste, as secas têm provocado impacto sobre as contas públicas, diante do aumento de despesas relacionadas ao abastecimento e água, de acordo com a CNSeg. A região enfrentou R$ 18,7 bilhões em perdas econômicas decorrentes de estiagem.

RESPOSTA DO SETOR

Para tentar mitigar o problema, o setor de seguros chega à COP-31 com uma agenda de propostas e medidas. Em setembro, a Superintendência de Seguros Privados (Susep) divulgou um relatório que traz 30 sugestões para modernizar os mecanismos de cobertura de perdas econômicas causadas por eventos climáticas.

O plano do setor inclui a criação de um fundo nacional contra catástrofes e discussões sobre a instituição de um seguro social obrigatório para desastres naturais. O documento de mais de 70 páginas foi elaborado a partir das contribuições de cerca de 60 representantes do mercado, da academia e de órgãos regulatórios

O pacote tem caráter de recomendação e demanda diálogo com reguladores, governo e Congresso para avançar. Segundo Oliveira, o setor tem mantido reuniões com o poder público para discutir o tema, mas reconhece dificuldades em progredir em um momento de múltiplas pautas concorrentes no debate público.

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