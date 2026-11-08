Fiscais são alvo de tiros em operação da PF, do Ibama e da Funai contra desmatamento ilegal

Segundo informações da PF, uma pessoa foi presa em flagrante sob suspeita de desmatamento ou exploração ilegal de floresta em terra de domínio público

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Uma equipe de fiscalização foi alvo de tiros, ontem, 6, durante a Operação Lenha Fria, que combate a extração ilegal de madeira na Terra Indígena Sete de Setembro, entre os municípios de Cacoal (Rondônia) e Rondolândia (Mato Grosso).

A ação ocorreu de forma conjunta entre as equipes da Polícia Federal (PF), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).

Segundo informações divulgadas pela PF neste sábado, 7, uma pessoa foi presa em flagrante sob suspeita de desmatamento ou exploração ilegal de floresta em terra de domínio público. Um trator e duas motocicletas, utilizadas no esquema, foram encontradas e inutilizadas no próprio local pelo Ibama, assim como 14 toras de madeira. Além disso, houve apreensão de dois celulares, uma antena de internet via satélite e uma motosserra.

Os tiros foram disparados quando a equipe de fiscalização deixava a Terra Indígena Sete de Setembro, se deparando com árvores derrubadas para bloquear parcialmente a estrada. Ninguém se feriu, e o fato está sendo apurado pela Polícia Federal.

"A Terra Indígena Sete de Setembro é terra tradicionalmente ocupada pelo povo Paiter Surui. Por ser bem da União, a retirada de madeira sem autorização do órgão competente constitui crime de competência da Justiça Federal. O preso foi autuado em flagrante", conclui o comunicado da PF de Rondônia.



