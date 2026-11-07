Atingida por tornados, região oeste de Santa Catarina deve ter novos temporais

Segundo o Inmet, a chuva pode chegar a 100 milímetros por dia, além de ventos de até 100 km/h e granizo. O alerta abrange 111 municípios catarinenses

por Estadão Conteúdo
Atingida por tornados, região oeste de Santa Catarina deve ter novos temporais
Atingida por tornados, região oeste de Santa Catarina deve ter novos temporais - Divulgação/SDC

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A região oeste de Santa Catarina deve enfrentar vendavais, queda de granizo e chuva intensa na madrugada e na manhã deste sábado, 7. O alerta foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O oeste catarinense vem sendo castigado por temporais nos últimos dias. Na quarta-feira, 4, dois tornados atingiram a região, nas cidades de Chapecó e Xanxerê. A mesma linha de instabilidade provocou um terceiro tornado em Rio Negrinho, no Planalto Norte.

O alerta abrange 111 municípios catarinenses. Segundo o Inmet, a chuva pode chegar a 100 milímetros por dia, acompanhada de ventos de até 100 km/h e granizo. Além do oeste Catarinense, o aviso cobre o noroeste do Rio Grande do Sul e quatro mesorregiões do Paraná.

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Há risco de destelhamentos, corte de energia elétrica, queda de árvores e estragos em plantações. De acordo com a Defesa Civil, o risco de alagamentos e enxurradas é alto em áreas próximas a rios. Também há possibilidade de deslizamentos no extremo oeste, no oeste, no meio-oeste e no Vale do Itajaí, pois o solo está encharcado pelas chuvas recentes.

De acordo com o último balanço da Defesa Civil de Santa Catarina, as condições climáticas adversas já afetaram 126 municípios do Estado desde domingo, 1º. Duas pessoas morreram: em Xanxerê, uma mulher foi eletrocutada após o rompimento de um cabo de alta tensão; em Rio Negrinho, uma pessoa morreu após a queda da estrutura de um posto de combustível.

Ainda segundo o balanço, 62 cidades estão em situação de emergência e 6.423 moradias foram atingidas; 557 pessoas estão desalojadas e 100, desabrigadas.

Os tornados da quarta-feira, se formaram durante a passagem de uma linha de instabilidade, alimentada pelo calor e pela umidade trazida da Amazônia. "Como o próprio nome sugere, são várias tempestades severas que se organizam em forma de linha", explica o meteorologista da Defesa Civil Caio Guerra.

Segundo Guerra, o sistema pode ter centenas de quilômetros de extensão e costuma se deslocar rapidamente, provocando fortes rajadas de vento por onde passa. Neste sábado, o risco vem de uma frente fria: o ar frio, mais denso, força a subida do ar quente e úmido e provoca novos temporais.

A frente fria deve se afastar na tarde de sábado, e o tempo melhora com a entrada de ar seco e frio de origem polar. Na segunda-feira, 9, os termômetros podem marcar menos de 4°C nos Planaltos e no meio-oeste, com possibilidade de geada.

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Imagem de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

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