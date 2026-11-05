Ciclone e frente fria trazem temporal e ventos fortes ao País

Conforme a Climatempo, o ciclone, de moderada a forte intensidade, deve se organizar próximo ao litoral do estado de Santa Catarina

por Estadão Conteúdo
Ciclone e frente fria trazem temporal e ventos fortes ao País
Ciclone e frente fria trazem temporal e ventos fortes ao País - Defesa Civil de Alegrete/Divulgação

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A atuação de uma frente fria e de um ciclone extratropical altera as condições meteorológicas em grande parte do País nesta quinta-feira, 5. Há risco de temporais e chuvas intensas, além da queda de temperaturas no Sul, Sudeste e Centro-Oeste ao longo do fim de semana em razão da chegada de uma massa de ar polar.

Conforme a Climatempo, o ciclone, de moderada a forte intensidade, deve se organizar próximo ao litoral de Santa Catarina. Já a frente fria avança, nesta quinta-feira, pelo Sul em direção ao Sudeste e ao Centro-Oeste, aumentando as condições para chuva forte nessas regiões. No dia seguinte, chega ao Espírito Santo, ao norte de Minas Gerais e ao sul da Bahia, enquanto provoca instabilidades em Goiás, no Distrito Federal, em Mato Grosso e no Tocantins.

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No sábado, 7, o sistema estará no litoral sul da Bahia e deve favorecer a formação de áreas de instabilidade no interior do Nordeste, especialmente na Bahia, no centro-sul do Maranhão e do Piauí. Também há previsão de chuva no Tocantins e em áreas do Pará e do Amazonas.

A massa de ar frio associada à mudança no tempo começa a influenciar o Sul nesta quinta-feira. Na sexta, 6, avança sobre Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e o centro-sul de Minas Gerais. A presença do ar polar deve deixar as temperaturas mais amenas nessas áreas no sábado.

Avião da Azul é atingido por tornado

Um avião da Azul foi surpreendido por uma forte tempestade enquanto estava na pista do Aeroporto de Chapecó, em Santa Catarina, na manhã da quarta-feira, 4. Em contato com a torre de controle, a tripulação do voo AD4274, que tinha como destino o Aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo, relatou que a aeronave estava sendo sacudida pelo vento e que não havia condições de retornar ao pátio.

"Para vocês terem uma ideia, a gente está parado, o avião está chacoalhando muito", afirmou um dos tripulantes durante a comunicação com a torre.

Na conversa, a tripulação também relatou dificuldades de visibilidade. "Estamos sobre a pista no momento, a gente não está enxergando nada", disse.

Em seguida, informou que aguardaria uma melhora nas condições meteorológicas para retornar ao pátio.

O registro da comunicação também menciona ventos de 79 km/h a 6 500 pés de altitude.

Suspensão das operações do aeroporto

A forte tempestade levou à suspensão das operações do Aeroporto de Chapecó por tempo indeterminado. "Equipes técnicas da administradora estão no local realizando vistoria completa da infraestrutura e adotando as providências necessárias para que as operações sejam normalizadas com a maior brevidade possível", informou a Voe Xap, concessionária responsável pela administração do terminal.

A concessionária orientou os passageiros a não se dirigirem ao aeroporto e a procurarem diretamente as companhias aéreas para obter informações sobre os voos.

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Imagem de Estadão Conteúdo

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