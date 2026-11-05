Autoridades investigam quatro mortes relacionadas a temporais no Sul

No Rio Grande do Sul, foi encontrado o corpo de um motociclista de 44 anos que havia desaparecido na quarta-feira (4), no município de Sagrada Família

por Agência Brasil
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Autoridades investigam quatro mortes relacionadas a temporais no Sul - Reprodução do Instagram / @prefeiturabento

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As defesas civis do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina contabilizam ao menos quatro óbitos possivelmente relacionados aos temporais deste início de novembro. As mortes investigadas foram entre terça (3) e esta quinta-feira (5).

No Rio Grande do Sul, foi encontrado o corpo de um motociclista de 44 anos que havia desaparecido na quarta-feira (4), no município de Sagrada Família.

Na cidade de Cacique Doble, o corpo de uma mulher de 71 anos foi localizado próximo a um rio. A Defesa Civil municipal informou que ela morava sozinha perto do local.

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Em Santa Catarina, duas mortes foram confirmadas na noite de quarta, nas cidades de Xanxerê e Rio Negrinho.

Mais de 200 cidades impactadas

Até o momento, são 123 os municípios gaúchos afetados desde o domingo (1) por vendavais, granizo, chuvas intensas, enxurradas, raios, alagamentos ou deslizamentos. O mau tempo deixou 25 feridos no estado, sendo 15 apenas na cidade de Nova Prata.

Cerca de 50 mil pessoas foram prejudicadas, e havia 93 pessoas desabrigadas e 235 desalojadas até o início desta tarde. Dez casas foram destruídas e uma pessoa segue desaparecida.

Em Santa Catarina, 109 municípios foram impactados desde o domingo, e 32 já decretaram situação de emergência.

Os estragos se espalham principalmente pelas regiões Oeste, Meio-Oeste, Planalto Norte, Planalto Serrano e Vale do Itajaí. Foram contabilizadas 5.531 habitações danificadas, 56 pessoas desabrigadas e 252 desalojadas.

Com o deslocamento das chuvas para o Paraná e São Paulo, o único alerta meteorológico vigente para os dois estados é de vento no litoral catarinense e no trecho norte do gaúcho.

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