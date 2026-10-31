Queda de avião em área residencial deixa duas pessoas feridas no Pará

As vítimas, um homem e uma mulher, sobreviveram ao acidente e foram encaminhadas para atendimento médico

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Um avião de pequeno porte caiu na manhã deste sábado (31), no distrito de Murinim, em Benevides, na Região Metropolitana de Belém, no Pará. As duas pessoas que estavam a bordo, um homem e uma mulher, sobreviveram ao acidente e foram encaminhadas para atendimento médico.

A aeronave atingiu o solo por volta das 8h, em uma área residencial. Com o impacto, o avião ficou destruído. Imagens registradas por um morador mostram o momento em que a aeronave sobrevoa imóveis e, pouco depois, cai em uma pista, atingindo também parte de um telhado e um poste. Moradores da região participaram do socorro às vítimas.

Segundo informações publicadas pelo UOL, Charles Ferreira, trabalhador do ramo de beneficiamento de açaí que presenciou o acidente, relatou que o piloto tentou direcionar a aeronave para um espaço entre as casas, na tentativa de evitar atingir diretamente as residências.

Preocupados, pessoas que estavam no local participaram do resgate das vítimas. "Nos reunimos para tirá-los do avião porque estávamos com medo de uma explosão", relatou um dos moradores ao UOL.

Em entrevista ao portal, Ferreira também informou que o piloto, de aproximadamente 60 anos, reclamava de dores nas costas. A passageira, de cerca de 30 anos, sofreu um ferimento na perna, que ficou presa entre os destroços. Os dois foram retirados da aeronave com a ajuda dos moradores.

Trajeto da aeronave

Conforme informações repassadas pelos ocupantes aos moradores, o avião havia decolado de um condomínio localizado no distrito e seguia para Cachoeira do Piriá, município situado a cerca de 219 quilômetros de Benevides.

Após o resgate, o homem e a mulher foram levados ao Hospital Metropolitano, onde receberam atendimento médico. Os dois tiveram alta posteriormente. As identidades das vítimas não foram divulgadas.