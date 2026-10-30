Motorista de ônibus morre após infarto e causa engavetamento com 20 veículos no Rio de Janeiro

sinistro de trânsito começou após o motorista de um ônibus sofrer um infarto enquanto dirigia e colidir com um caminhão, que gerou o engavetamento

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Um engavetamento envolvendo 20 veículos deixou pelo menos dez pessoas feridas na manhã desta sexta-feira (30), na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

A colisão aconteceu por volta das 6h, na pista lateral da rodovia, no sentido Rio de Janeiro, na altura do km 174. Entre os veículos envolvidos estão 16 carros de passeio, dois ônibus, um caminhão pequeno e uma carreta.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o sinistro de trânsito começou após o motorista de um ônibus sofrer um infarto enquanto dirigia e morrer ao volante. O coletivo atingiu um caminhão, que também acabou saindo da trajetória e provocando uma sequência de colisões.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 6h05 para atender a ocorrência. Equipes de unidades de São João de Meriti, Duque de Caxias, Nilópolis, Irajá e Ricardo de Albuquerque participaram do atendimento, juntamente com equipes da concessionária responsável pela rodovia e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ao menos dez pessoas foram atendidas após o engavetamento. Duas delas apresentavam estado de saúde considerado moderado e foram encaminhadas para atendimento médico. Até o momento, não havia registro de vítimas em estado grave.

O sinistro provocou impacto no trânsito da Rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio de Janeiro. Pela manhã, a Ecovias Rio Minas, concessionária responsável pelo trecho, registrava aproximadamente 10 quilômetros de congestionamento, entre os km 183 e 173.

Por volta das 8h10, uma das faixas da pista já havia sido liberada para o tráfego. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a ocorrência aconteceu na altura do km 174. A perícia foi acionada para investigar as circunstâncias do acidente.

