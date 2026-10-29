Operação da PM interdita vias no Rio, afeta 20 linhas de ônibus e termina com coletivo incendiado

Ação na comunidade da Primavera, na Serrinha, deixou um suspeito morto em confronto e provocou desvios no transporte público da Zona Norte

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*Com informações do G1

Uma operação da Polícia Militar na comunidade da Primavera, no Complexo da Serrinha, na Zona Norte do Rio de Janeiro, provocou interdições em vias de Madureira e Irajá nesta quinta-feira (29). A ação também afetou a circulação de 20 linhas de ônibus e foi marcada pelo incêndio de um coletivo. Um suspeito morreu durante confronto com policiais.

A Avenida Ministro Edgard Romero, em Madureira, foi fechada temporariamente em dois momentos ao longo do dia. Moradores relataram intenso tiroteio na região. De acordo com o Centro de Operações Rio (COR-Rio), a via foi liberada às 16h20, mas novas interdições poderiam ocorrer sem aviso prévio.

Durante a ação, criminosos sequestraram uma carreta e a atravessaram na avenida. Um ônibus da linha 685 também foi usado como barricada no local. Agentes da PM atuaram na retirada do veículo. Mais tarde, a Rio Ônibus informou que um coletivo da linha 774 foi utilizado para bloquear a Rua Conselheiro Galvão.

Em Irajá, a Avenida Monsenhor Félix foi interditada nos dois sentidos, nas proximidades da Avenida Pastor Martin Luther King Júnior. Um ônibus da linha SV774 foi incendiado na altura do número 454, perto da estação de metrô de Irajá. Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros estiveram no local. Após o controle das chamas, a via foi totalmente liberada às 18h22.

Transporte público

Segundo a Rio Ônibus, 20 linhas tiveram impactos na circulação na região. Os coletivos precisaram alterar os itinerários durante as interdições.

As linhas afetadas foram:

- 355 – Madureira x Praça Tiradentes

- 685 – Terminal Margaridas x Méier

- 712 – Irajá x Cascadura

- 721 – Vila Cruzeiro x Cascadura

- 774 e SV774 – Madureira x Jardim América

- 775 – Madureira x Jardim América

- 785 – Marechal Hermes x Cascadura

- 918 – Bangu x Bonsucesso

- 926 – Senador Camará x Penha

- 928 – Marechal Hermes x Bonsucesso

- 940 – Madureira x Ramos

- 975 – Madureira x Fundão

- 737 – Santíssimo x Cascadura

- 790 e SV790 – Campo Grande x Cascadura

- 778 – Cascadura x Pavuna

- 298 – Acari x Castelo

- 639 – Jardim América x Saens Peña

- SV777 – Padre Miguel x Madureira

Durante a tarde, quatro linhas do BRT também operaram com intervalos irregulares. Às 17h10, as linhas 31, entre o Terminal Alvorada e Vicente de Carvalho; 42, entre Madureira e Galeão; 43, entre Santa Efigênia e o Terminal Fundão; e 46, entre Alvorada e Penha, voltaram a circular normalmente.

Operação na Serrinha

De acordo com a Polícia Militar, a operação tem como objetivos combater o grupo criminoso que atua na região, cumprir mandados de prisão e recuperar veículos roubados.

Um suspeito morreu durante confronto com policiais. Equipes do serviço de inteligência também detiveram um homem e apreenderam um fuzil e drogas, cuja quantidade ainda não havia sido contabilizada. Policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) participaram da ação.

Ainda segundo a PM, a comunidade da Serrinha permanecerá ocupada por tempo indeterminado.

Dois homens foram presos e tiveram armas apreendidas. Eles foram identificados como Gabriel Fogli de Souza Pinto Ribeiro, conhecido como Atentado, e Matheus William Cassiano dos Santos, chamado de Da Nike.

Em razão da operação, uma unidade de Atenção Primária à Saúde da região manteve os atendimentos, mas suspendeu temporariamente as atividades externas, incluindo as visitas domiciliares.

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