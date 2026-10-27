Ambev amplia atuação para levar acesso à água potável a mais comunidades no Brasil

Após beneficiar mais de 3 milhões de pessoas, marca AMA, da Ambev, amplia projetos com a ambição de beneficiar 6 milhões de pessoas até 2030

A água é um direito básico, mas ainda representa um dos maiores desafios sociais do Brasil. Atualmente, 33 milhões de pessoas vivem sem acesso à água potável, segundo dados da Trata Brasil, uma realidade que impacta diretamente a saúde, educação, geração de renda e desenvolvimento dos brasileiros. É nesse contexto que a Ambev amplia sua atuação por meio de AMA, marca que destina 100% do lucro de suas vendas a projetos que ampliam o acesso à água potável.

Agora, a companhia dobra sua ambição e quer beneficiar 6 milhões de pessoas até 2030, ampliando a escala de atuação da marca. Em nove anos de atuação, AMA já beneficiou mais de 3 milhões de pessoas por meio de 135 projetos em diferentes regiões do país.

"AMA nasceu a partir de um dado impossível de ignorar: milhões de brasileiros ainda não têm acesso à água. Sabemos que a ausência desse recurso afeta a saúde e o desenvolvimento. Agora, queremos acelerar esse modelo para chegar a ainda mais pessoas e territórios," afirma Laura Aguiar, diretora de Impacto e Relações com a Sociedade da Ambev.

Para avançar nessa direção, a marca ampliará o apoio a projetos que levem água potável diretamente às comunidades, incluindo a construção de poços profundos, e a instalação de bebedouros públicos para distribuição de água potável em diferentes cidades do país.

Um exemplo dessa atuação é a parceria com o Catalyst Brasil, por meio do Fundo Catalisador Água, que apoia soluções inovadoras para ampliar o acesso à água e fortalecer a segurança hídrica em comunidades. A iniciativa já apoiou projetos voltados ao desenvolvimento de tecnologias e modelos capazes de responder a diferentes desafios de acesso à água.

Outra frente é a parceria com a Água Camelo, que busca ampliar o acesso à água de qualidade e contribuir para a segurança hídrica local, e já levou a Estação Água Segura à territórios como Aldeia Mutum, no Acre, e Morro da Providência, no Rio de Janeiro. A solução contribuiu para transformar a realidade de comunidades inteiras. Entre elas, mais de 150 mil pessoas no Complexo do Alemão e na Rocinha. Desde o início do projeto, AMA também mantém parceria com a Fundação Avina, que atua em iniciativas voltadas à ampliação do acesso à água e à segurança hídrica no Semiárido.

Sustentabilidade como estratégia de negócio

A nova ambição de AMA compõe a agenda de sustentabilidade da Ambev como uma das frentes de atuação da companhia para ampliar o acesso à água nas comunidades, ao lado de iniciativas ambientais e territoriais. Água é um pilar da agenda da companhia, que avança com a contribuição para a disponibilidade e a qualidade desse recurso e eficiência hídrica de suas operações e disponibilidade de água em regiões estratégicas com programas como o Bacias e Florestas.

Com diferentes frentes de atuação, a Ambev busca contribuir para o acesso, a disponibilidade e a qualidade da água, combinando eficiência em suas operações com iniciativas que respondam às necessidades dos territórios onde está presente. "Trabalhamos continuamente para aumentar a eficiência hídrica das nossas operações e, ao mesmo tempo, investimos em iniciativas que contribuem para a segurança hídrica das comunidades onde atuamos. Isso reforça nosso compromisso de ampliar nossa contribuição para um futuro mais resiliente para milhões de brasileiros", finaliza Aguiar.

A água também está presente em outra frente de atuação da Ambev: a promoção do consumo responsável. Há mais de 15 anos, a companhia desenvolve iniciativas para fortalecer a cultura da moderação no Brasil, incentivando hábitos como intercalar o consumo de bebidas alcoólicas com água, além de promover ações de conscientização nas maiores celebrações do país. Um exemplo é a recente ação de distribuição gratuita de mais de 25 mil litros de água ultrafiltrada na Oktoberfest Blumenau.