PRF registra 27 interdições de rodovias neste domingo; quatro seguem vigentes

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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A Polícia Rodoviária Federal, entretanto, informou que não tem nenhuma informação de pessoas que deixaram de votar por causa das interdições

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O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Antônio Fernando Oliveira, afirmou em coletiva de imprensa no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN) que a instituição registrou 27 casos de interdições em rodovias ao longo do domingo (25) de eleições, sendo que quatro interdições seguem vigentes por efeitos das chuvas.

"Tivemos nesse período 27 interdições durante todo o dia, oito totais e 19 parciais, todas com esforço por resolver. Quatro delas seguem vigentes por questões de ocorrências da natureza, por excesso de chuva, mas todas elas com vias alternativas", disse o diretor-geral da PRF. "Ninguém deixou de circular por qualquer motivo de interdição de rodovia", acrescentou Oliveira.

Segundo Oliveira, a PRF não tem nenhuma informação de pessoas que deixaram de votar por causa das interdições e afirmou que a prorrogação do prazo de votação também não deve alterar o planejamento da instituição. "A polícia continuará a postos, inclusive já iria continuar com todo o esforço mesmo posterior à finalização do período de votação", marcou.