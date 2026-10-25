Mulheres morrem arrastadas por enxurrada em Jundiaí; chuva derruba árvores e causa alagamentos

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O temporal também derrubou árvores, e causou alagamentos e deslizamentos na capital paulista e em outras cidades do Estado

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Duas mulheres morreram em Jundiaí, no interior de São Paulo, na madrugada deste domingo, 25, arrastadas pela enxurrada durante as fortes chuvas que atingiram o Estado entre a noite de sábado, 24, e a manhã de domingo.

O temporal também derrubou árvores, e causou alagamentos e deslizamentos na capital paulista e em outras cidades do Estado.

Uma das áreas mais afetadas foi a região no entorno de Campinas. De acordo com a Defesa Civil de São Paulo, por volta das 4h56, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a uma ocorrência envolvendo duas mulheres arrastadas pela correnteza ao tentarem atravessar um córrego no bairro Casa Branca, em Jundiaí.

Uma das vítimas foi encontrada às margens do córrego, já em parada cardiorrespiratória, e levada à Santa Casa do município, mas não resistiu. Após buscas, os bombeiros encontraram o corpo de outra mulher também arrastada pela enxurrada. O óbito foi constatado no local. Não foram divulgadas informações sobre as identidades e as idades das vítimas.

Na cidade de Monte Mor, o rio Capivari e o córrego Água Comprida transbordaram, causando alagamento em vias e a queda de um muro. Não há registro de vítimas.

Alagamento

Na rodovia Anhanguera, houve alagamento na altura do km 42, no sentido sul (capital), o que levou à interdição parcial do tráfego, com apenas uma faixa liberada para circulação. O bloqueio ocorreu na região de Cajamar, na Grande SP.

Ainda no município, a chuva intensa causou a abertura de uma cratera na rua Padre Manoel Crispim, seguida do vazamento de uma adutora, além de alagamentos em vias e casas.

Na capital paulista, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), vinculado à Prefeitura de São Paulo, registrou 16 pontos de alagamento nas últimas 24 horas, dos quais cinco deixaram a via atingida intransitável.

Jundiaí registrou 80 mm de chuva em 12 horas; força-tarefa atua em várias frentes - Prefeitura de Jundiaí

Dois desses pontos seguiam ativos por volta das 13 horas deste domingo, ambos no sentido Castello Branco da marginal Tietê - um próximo à ponte das Bandeiras e outro perto da ponte Attilio Fontana.

Uma árvore de grande porte caiu sobre uma das pistas da avenida Pompeia, na zona oeste da capital, quase na esquina com a rua Desembargador do Vale, interditando o trânsito na pista sentido Vila Madalena. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) organizou desvios na região.

Segundo o Corpo de Bombeiros, foram 16 chamados para quedas de árvores na Grande São Paulo entre as 19 horas de sábado e as 6 horas de domingo. A corporação também registrou dez chamados para enchentes e quatro para desabamentos. Não há informações sobre feridos nessas ocorrências.