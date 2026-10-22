Instituto Federal de SP é esvaziado e aulas são suspensas após suposta ameaça

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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Segundo as informações preliminares, a ameaça teria sido feita por meio de um bilhete deixado no banheiro da escola

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O Instituto Federal de Ciências e Tecnologia foi esvaziado nesta quinta-feira, 22, após receber uma suposta ameaça. Em comunicado interno, ao qual o Estadão teve acesso, os funcionários e alunos foram orientados a esvaziar o prédio e a direção afirma que a medida foi tomada por segurança.

"Por motivo de força maior e para garantir a segurança da comunidade escolar, a Direção-Geral do campus comunica a necessidade de suspender, por prevenção, todas as atividades presenciais no campus São Paulo no dia de hoje (22/10/2026) e solicita que todas as pessoas deixem as instalações do campus até às 15h, utilizando as portarias A e D."

No texto, Wellington Pereira das Virgens, diretor do campus, diz que prestará esclarecimentos posteriormente. "Queremos tranquilizar a todos e informar que todas as medidas cabíveis estão sendo adotadas."

Em nota, a Polícia Militar afirmou que foi acionada para atender a uma ocorrência de ameaça em uma instituição de ensino localizada na Rua Pedro Vicente, no bairro do Pari, região central de São Paulo.

Segundo as informações preliminares, a ameaça teria sido feita por meio de um bilhete deixado no banheiro da escola. A ocorrência permanece em atendimento, e até o momento não há informações adicionais sobre o caso.

O Instituto Federal ocupa uma área de mais de 57 mil m². Possui auditórios, quase 60 salas de aula e dezenas de laboratórios de Informática, Física, Química, Biologia e outras disciplinas.