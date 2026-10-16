Avião de pequeno porte cai no interior de SP e mata duas pessoas
Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) informou que a queda da aeronave de matrícula PP-ZLC, em Orlândia, no interior paulista, está em investigação
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Dois homens morreram após a queda de uma aeronave de pequeno porte logo depois da decolagem na tarde desta sexta-feira, 16, no Aeroporto Tangará, em Orlândia, no interior de São Paulo. O avião caiu na pista, informou o Corpo de Bombeiros.
De acordo com a Defesa Civil de SP, a aeronave caiu por volta das 16h49 em área aberta, causando pequenos danos a estruturas. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi acionado para adoção das demais providências no local.
A Polícia Militar também foi acionada e informou que a ocorrência está em atendimento.
Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) informou que investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa IV), ligado ao Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) e sediado em São Paulo, foram acionados para investigar a queda da aeronave de matrícula PP-ZLC, em Orlândia, no interior paulista.
Na etapa inicial da investigação, os profissionais coletam e verificam dados, preservam evidências, avaliam os danos à aeronave ou por ela e levantam outras informações.