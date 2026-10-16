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Avião de pequeno porte cai no interior de SP e mata duas pessoas

Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) informou que a queda da aeronave de matrícula PP-ZLC, em Orlândia, no interior paulista, está em investigação

Por Estadão Conteúdo Publicado em 16/10/2026 às 21:09
Uma aeronave de pequeno porte caiu no Aeroporto Tangará, em Orlândia, no interior de São Paulo
Uma aeronave de pequeno porte caiu no Aeroporto Tangará, em Orlândia, no interior de São Paulo - Corpo de Bombeiros

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Dois homens morreram após a queda de uma aeronave de pequeno porte logo depois da decolagem na tarde desta sexta-feira, 16, no Aeroporto Tangará, em Orlândia, no interior de São Paulo. O avião caiu na pista, informou o Corpo de Bombeiros.

De acordo com a Defesa Civil de SP, a aeronave caiu por volta das 16h49 em área aberta, causando pequenos danos a estruturas. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi acionado para adoção das demais providências no local.

A Polícia Militar também foi acionada e informou que a ocorrência está em atendimento.

Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) informou que investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa IV), ligado ao Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) e sediado em São Paulo, foram acionados para investigar a queda da aeronave de matrícula PP-ZLC, em Orlândia, no interior paulista.

Na etapa inicial da investigação, os profissionais coletam e verificam dados, preservam evidências, avaliam os danos à aeronave ou por ela e levantam outras informações.

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