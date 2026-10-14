Filha de prefeito de cidade do RN é encontrada em Portugal após ser dada como desaparecida
A adolescente de 14 anos teria viajado sozinha para Lisboa, em Portugal, para conhecer um jovem que conheceu nas redes sociais
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Nesta terça-feira (13), a filha do prefeito da cidade de Coronel Ezequiel, no Rio Grande do Norte, Thales Farias (PL), foi encontrada em Portugal, após ter sido dada como desaparecida pela família.
A adolescente de 14 anos foi localizada em Lisboa e teria embarcado sozinha em um voo que saiu de Natal na madrugada de segunda-feira (12). Segundo a família, a menor conseguiu viajar desacompanhada porque seu passaporte tem uma autorização que permite que ela viaje sozinha.
Ela teria viajado para encontrar um jovem português de 21 anos, identificado como Mário, com quem começou a conversar pelo TikTok e, posteriormente, pelo Instagram. Em um áudio que se tornou público, a menina afirmou que não pretendia retornar ao Brasil naquele momento.
Nas suas redes sociais, Thales Farias tratou o caso como rapto, ele diz que a filha teria sido atraída por um perfil falso no Instagram e levada para o país europeu. A família acionou a Polícia Federal e a Polícia de Segurança Pública (PSP), em Lisboa, ainda na segunda-feira (12).
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Após diligências, a polícia conseguiu localizar a adolescente. Ela foi entregue ao tio já no início da madrugada desta terça-feira (13), em uma unidade da PSP.
O prefeito publicou uma nota no Instagram repudiando os ataques e a divulgação de informações que classificou como falsas sobre o caso.