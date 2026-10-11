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Santuário de Aparecida terá missas, consagração e procissão no feriado

Com o tema "Com Maria, em comunidade, conhecer e praticar a Palavra!", festa espera superar os 500 mil fiéis que participaram em 2025

Por Agência Brasil Publicado em 11/10/2026 às 10:31
Dia de Nossa Senhora Aparecida acontece no dia 12 de outubro
Dia de Nossa Senhora Aparecida acontece no dia 12 de outubro - GUGA MATOS/JC IMAGEM

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Nesta segunda-feira (12), Dia da Nossa Senhora Aparecida, o Santuário Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo, comemora a Festa da Padroeira do Brasil. O santuário preparou missas, consagrações e procissões para o feriado.

A expectativa é de superar o público de 2025, que chegou a cerca de 500 mil fiéis. O grande número de pessoas deve movimentar cerca de R$ 3,59 bilhões no turismo paulista, segundo o Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET). 

A festa deste ano tem como tema Com Maria, em comunidade, conhecer e praticar a Palavra!. Desde o dia 3 de outubro, o espaço religioso realiza pregações, novenas, atividades culturais e orações coletivas. 

A programação da segunda-feira terá sete missas e às 9h acontece a Missa Solene, a principal celebração litúrgica do dia em homenagem à Padroeira do Brasil.

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Estrutura do Santuário Nacional

O Santuário Nacional estruturou suas instalações com diversos serviços, ambientes de recepção e uma extensa programação especial.

Entre esta sexta-feira (9) e segunda, período de maior fluxo de pessoas, a Tenda dos Peregrinos estará em pleno funcionamento dedicada ao acolhimento e bem-estar dos visitantes.

O espaço contará com o suporte de voluntários para prestar atendimentos de saúde, massagens, alongamentos, lavagem dos pés e recepção fraterna. As inscrições para a tenda, porém, já estão esgotadas.

Confira a programação do Santuário Nacional para o dia 12 de outubro:

  • 00h - Vigília Mariana
  • 04h45 - Toque dos Sinos
  • 05h - Missa
  • 07h - Missa
  • 09h - Missa Solene
  • 12h - Toque dos Sinos
  • 12h - Missa das crianças
  • 14h - Missa
  • 15h - Consagração solene - Basílica Histórica
  • 16h - Missa
  • 18h - Missa de encerramento
  • 19h30 Procissão solene e Show Pirotécnico

 

*Estagiário da Agência Brasil sob supervisão de Odair Braz Junior

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