José Sarney é internado em UTI após ser submetido a cirurgia abdominal
Ex-presidente está estável após procedimento sem intercorrências; boletim médico divulgado pela Rede D’Or não aponta previsão de alta
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O ex-presidente da República José Sarney foi internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após passar por uma cirurgia abdominal. Ele deu entrada em um hospital da Rede D’Or na tarde de sexta-feira (9) apresentando dores abdominais, conforme informações divulgadas pela instituição em nota oficial.
Estado de saúde e pós-operatório
A indicação cirúrgica foi definida após avaliação clínica e exames de imagem. Segundo o boletim médico, o procedimento correu sem intercorrências. O ex-presidente permanece em acompanhamento pós-operatório e sob os cuidados de uma equipe multidisciplinar.
"No momento, o paciente encontra-se estável, em acompanhamento pós-operatório na unidade de terapia intensiva, onde permanece sob cuidados de equipe multidisciplinar", informou o hospital em nota. A instituição ressaltou ainda que não há previsão de alta hospitalar.
Histórico recente de internações
Esta é a segunda internação de Sarney em um curto espaço de tempo. Em setembro, o político deu entrada no Hospital Sírio-Libanês para realizar um check-up preventivo, após ter sido diagnosticado e tratado por um quadro de pneumonia em São Luís, no Maranhão.
Primeiro chefe do Executivo federal no período da redemocratização, José Sarney governou o Brasil entre os anos de 1985 e 1990. Após deixar a Presidência da República, manteve atuação no Congresso Nacional, onde cumpriu três mandatos como senador, no período de 1991 a 2015.