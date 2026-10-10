Bets informam R$ 159 milhões a devolver e AGU aciona oito empresas na Justiça
Prazo para reembolso pelos bancos vence na quarta-feira (14); governo também enviou mais de 16 mil sites de apostas ilegais para bloqueio
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As empresas de apostas de quota fixa, conhecidas como bets, atualizaram para R$ 159 milhões o saldo remanescente a ser devolvido aos apostadores após o encerramento do período de saque voluntário.
Paralelamente, a Advocacia-Geral da União (AGU) confirmou que ingressará com ações judiciais contra oito empresas que não repassaram às instituições financeiras as informações necessárias para a execução dos depósitos.
O montante de R$ 159 milhões abrange 22,5 milhões de apostadores distribuídos em 70,5 milhões de contas ativas. A maioria expressiva dos saldos pendentes é de pequenos valores, dos quais 90% não chegam a R$ 1 e 97% possuem menos de R$ 10 para restituição.
Anteriormente, até o encerramento das retiradas voluntárias em 5 de outubro, a estimativa divulgada pelas plataformas era de R$ 1,2 bilhão, valor que foi atualizado após a apuração dos dados cadastrais enviados aos bancos.
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Processo de devolução e judicialização
As instituições financeiras têm até a próxima quarta-feira (14) para repassar os valores diretamente às contas bancárias informadas pelos clientes. As oito empresas notificadas pela AGU descumpriram o prazo limite do dia 7 de outubro para fornecer a relação de CPFs e contas de origem dos depósitos. A medida judicial visa compelir essas bancas a disponibilizar os dados sob pena de sanções.
Caso existam impedimentos operacionais para a conclusão dos pagamentos pelas instituições financeiras até o dia 14 de outubro, os saldos restantes serão repassados à Caixa Econômica Federal, que ficará encarregada do gerenciamento das solicitações de reembolso dos apostadores.
Bloqueio de plataformas irregulares
Em outra frente de atuação, o Governo Federal intensificou a fiscalização contra casas de apostas não autorizadas. Entre os dias 25 de setembro e 9 de outubro, uma ação integrada do Ministério da Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Fazenda encaminhou 16.627 sites ilegais para bloqueio junto à Anatel e ao Comitê Gestor da Internet no Brasil.
A operação também determinou a remoção de 3.691 canais, perfis e grupos em plataformas como Telegram, TikTok, Facebook, Instagram, WhatsApp e Discord. Somadas, as contas irregulares mapeadas nessas redes sociais alcançavam uma audiência estimada em 18,9 milhões de usuários e seguidores.