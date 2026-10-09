Para crescer na ciência, mulheres ainda precisam enfrentar cobranças além da pesquisa
Décimo quinto episódio do Uma por Uma versa sobre a participação das mulheres em áreas majoritariamente ocupadas por homens
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A ciência está presente em todas as esferas do cotidiano. Da tecnologia usada no celular, passando pelos avanços na saúde e chegando nos alimentos que consumimos. O questionamento do 15° episódio do videocast Uma Por Uma, do SJCC, busca entender quem participa da produção do conhecimento e como é o ambiente científico para as mulheres.
Apresentado pela jornalista Natalia Ribeiro, o episódio recebeu a doutora em Agronomia Erika Valente, vencedora do Prêmio Mulheres do Agro 2026 na categoria Ciência e Pesquisa, e Patrícia Tedesco, doutora em Ciência da Computação e professora do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco (CIn/UFPE). A conversa também contou com a participação de Julliana Brito, repórter do Jornal do Commercio e da coluna João Alberto.
Assista ao videocast Uma por Uma #15: Quem faz ciência? Os caminhos das mulheres na produção do conhecimento
Carreira desigual
A presença feminina nas universidades não significa, necessariamente, igualdade de oportunidades ao longo da carreira. Erika Valente apresentou números que evidenciam essa diferença entre o ingresso na pós-graduação e o reconhecimento nos níveis mais altos da pesquisa.
As mulheres representam cerca de 56% dos estudantes de mestrado e doutorado. Quando o recorte passa para as bolsas de produtividade em pesquisa, a participação feminina cai para 36%. No nível mais alto dessa categoria, as pesquisadoras correspondem a apenas 23%. "Como é que pode essa pirâmide ser tão desleal assim?", questionou.
Para a professora, parte do problema está nos critérios de avaliação da produtividade, que nem sempre consideram as condições em que homens e mulheres desenvolvem suas pesquisas. A maternidade e as responsabilidades de cuidado, por exemplo, podem reduzir o tempo disponível para produzir artigos, participar de eventos e disputar oportunidades.
Julliana Brito concorda e defende mudanças na maneira como a sociedade retrata mulheres bem-sucedidas, frequentemente descritas como "guerreiras" e "batalhadoras". "A gente quer chegar do mesmo jeito que os homens chegam", disse.
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Incentivos na infância
As barreiras começam antes mesmo da universidade. Para Patrícia Tedesco, o incentivo familiar e a liberdade para explorar diferentes interesses podem fazer diferença na escolha profissional, sobretudo em áreas como Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM), nas quais os homens ainda são maioria.
Na infância, Patrícia gostava de brinquedos ligados à tecnologia e se interessava por objetos como calculadoras. Ela contou que teve apoio dos pais para seguir esses interesses, sem ser limitada por expectativas sobre o que seria considerado adequado para uma menina. Essa experiência contrasta com situações em que meninas são desencorajadas a explorar ou crescem sem referências de mulheres que trabalham com ciência e tecnologia.
Foi justamente para enfrentar parte dessas dificuldades que surgiu o CIntia, grupo de mulheres do Centro de Informática da UFPE, que Patrícia faz parte da coordenação. O grupo promove atividades, eventos, projetos e ações de incentivo à participação feminina.
A professora também destacou a importância de ampliar a presença feminina entre docentes e pesquisadoras. Para ela, encontrar mulheres em posições de referência ajuda estudantes a perceber que também podem construir uma trajetória naquele campo.
Diversidade e investimento
Patrícia também apontou a necessidade de políticas públicas contínuas e de mais recursos para a pesquisa. Ela destacou que, em alguns países, projetos científicos recebem financiamentos muito superiores aos valores que pesquisadores brasileiros conseguem acessar e defendeu incentivos que considerem também o impacto das pesquisas, além da quantidade de artigos publicados.
As duas professoras reconheceram ainda que, iniciativas voltadas às mulheres, incluindo editais específicos para pesquisadoras e ações destinadas a mães, precisam ser criadas e fomentas. Erika ponderou que essas medidas devem ser entendidas como uma forma de reparação diante de desigualdades já existentes, e não como uma vantagem indevida.
Para a jornalista Julliana, as conquistas atuais não eliminam automaticamente as desigualdades e podem vir acompanhadas de novas cobranças. "Conseguimos, mas temos muito ainda a conquistar", e lembrou que o acesso das mulheres a espaços como a política e a universidade é uma conquista relativamente recente.
Ao longo do episódio, as convidadas defenderam que ampliar a presença feminina na ciência exige mais do que celebrar histórias individuais de sucesso. É necessário garantir condições para que meninas ingressem nessas áreas, que pesquisadoras permaneçam na carreira e que mulheres possam ocupar posições de liderança sem enfrentar questionamentos adicionais sobre sua capacidade.
O debate também apontou a importância de envolver os homens na construção de relações mais igualitárias e de cobrar dos gestores públicos políticas de incentivo à ciência, à diversidade e à formação de novas gerações de pesquisadores.