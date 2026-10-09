fechar
Brasil | Notícia

Manaus atinge níveis graves de poluição do ar por fumaça de queimadas

Os números foram divulgados pela Defesa Civil de Manaus, que utiliza o registros da PurpleAir, empresa internacional que monitora a qualidade do ar

Por Agência Brasil Publicado em 09/10/2026 às 20:53
Manaus atinge níveis graves de poluição do ar por fumaça de queimadas
Manaus atinge níveis graves de poluição do ar por fumaça de queimadas - EDMAR BARROS/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A qualidade do ar em Manaus chegou a níveis graves para a população e fez a Defesa Civil disparar alertas de risco à saúde nesta sexta-feira (9). Segundo a Prefeitura, a fumaça intensa que atinge a capital nos últimos dias tem origem nas queimadas registradas em municípios do interior do Amazonas.

No início da manhã, o ar atingiu 196,4 microgramas por metro cúbico (µg/m³) de material particulado fino (MP2,5), uma substância tóxica para o ser humano.

Níveis acima de 160 µg/m³ já são considerados “péssimos” na classificação de qualidade do ar. Na medição das 22h de quinta-feira (8), foi registrado um pico de 200,0g/m³.

Os números foram divulgados pela Defesa Civil de Manaus, que utiliza o registros da PurpleAir, uma empresa internacional que monitora a qualidade do ar em tempo real por meio de uma rede de sensores pelo mundo. Na capital do Amazonas são 10 sensores.

Leia Também

O alerta orienta cuidados maiores para aqueles que pertencem aos grupos de risco, como idosos, gestantes, crianças e pessoas com doenças respiratórias. A recomendação é aumentar a hidratação, usar máscaras PFF2, evitar exercícios físicos e acompanhar as atualizações.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Entre os efeitos da poluição para a saúde estão tosse e falta de ar, irritação nos olhos e risco respiratório.

A Prefeitura disse, em nota, que está intensificando as ações de fiscalização, prevenção e combate às queimadas urbanas, além de monitorar a qualidade do ar e dar assistência à população.

Suspensão de aulas

Aulas da rede municipal de ensino foram suspensas nesta sexta-feira, assim como atividades presenciais nas sedes administrativas do Executivo Municipal. Serviços considerados essenciais foram mantidos, com o das Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) também suspendeu as atividades presenciais acadêmicas e administrativas em todos os turnos. A recomendação é realizar as atividades de forma remota. A medida é justificada para “resguardar a saúde da comunidade acadêmica diante do cenário de poluição atmosférica severa”.

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e o Instituto Federal do Amazonas (IFAM) seguiram o mesmo caminho e suspenderam aulas e demais atividades acadêmicas nas unidades da instituição na capital. As atividades administrativas foram realizadas remotamente.

Problema recorrente

Monitoramento feito por pesquisadores da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) indica que a qualidade do ar vem atingindo níveis extremos de poluição no estado nos últimos dias. Os dados são disponibilizados na plataforma Selva (Sistema Eletrônico de Vigilância Ambiental).

Desde quarta-feira (7), o ar tem atingido, com frequência diária, concentrações acima de 100 (µg/m³) de material particulado fino. O pico até agora foi registrado às 2h da madrugada desta sexta: 344,5 µg/m³.

Na escala oficial do Índice de Qualidade do Ar (IQAr), usada pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), a poluição por material particulado fino é dividida em cinco níveis principais:

  • Entre 0 e 15 µg/m³: boa
  • Entre 15 e 50µg/m³: moderada
  • Entre 50 e 75µg/m³: ruim
  • Entre 75 e 125µg/m³: muito ruim
  • Entre 125 e 300µg/m³: péssima

Leia também

Recife Vôlei estreia na fase nacional da Superliga C nesta terça-feira (06)
Vôlei

Recife Vôlei estreia na fase nacional da Superliga C nesta terça-feira (06)
Vazamento de gás tóxico em Manaus leva 512 pessoas a hospitais; uma está internada
REGIÃO NORTE

Vazamento de gás tóxico em Manaus leva 512 pessoas a hospitais; uma está internada

Compartilhe

Tags

Imagem de Agência Brasil

Agência Brasil

editores@jc.com.br